Ударят сильные морозы: какие области Украины под ударом (карта)

Погода в Украине 7 декабря будет преимущественно солнечной, при этом на востоке страны ожидаются сильные морозы с отметками до -11 градусов в ночное время. Как уточняют синоптики, в течение дня уровни тепла будут сохраняться у отметок в -3… +3 градуса. При чем теплее всего будет на западе и локально на юге страны. Детальный прогноз погоды на понедельник опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Украине в понедельник в среднем ожидается около -3…+1 градусов. На юге и западе страны днем преимущественно без "минусов" до -1… +2. Исключение составит Закарпатская область, где ожидается +9… +11 градусов.

В ночное время в Украине ожидаются преимущественно "минуса". При этом самыми сильными морозы будут на востоке страны, где в темное время суток ожидается -7… -11 градусов. На юге и ближе к западу страны - -5… -9 градусов. На западе Украины ночью будет -5… -1 градус.

Несмотря на сильные морозы, в Украине все же будет сохраняться солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 7 декабря будет морозной (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 7 декабря будет солнечной, сухой и морозной, но кое-где небо затянет тучами. Облачную погоду в начале недели синоптик прогнозирует на крайнем западе и в южной части, кроме Запорожья. Со слов Диденко, облака могут дотянуть до Кропивницкого и районов, а также захватить южные районы Днепропетровщины. Особых осадков 7 декабря не предвидится. Лишь незначительный дождь с мокрым снегом ожидается в южной части Украины через влияние черноморского циклона.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет первый месяц зимы.

Также метеорологи дали прогноз на зиму в Киеве.