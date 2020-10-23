ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине резко сменится погода: метеорологи оновили карты

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 20:57
В Украине резко сменится погода: метеорологи оновили карты Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине станет пасмурной и более прохладной на большей части страны

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз для тех, кто избалован октябрьскими зелеными газонами и слепящим солнышком. Завтра, 24 октября, большую часть страны затянет тучами и посыпется мелкий дождь.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, суббота будет пасмурной и мокрой в западных и северных областях.

Снизится завтра и температура воздуха. Причем "понижение" коснется не только областей с атмосферным фронтом: почти по всей стране завтра +13+18 градусов. Только на Юге +19+23 градуса.

Ветер средней интенсивности - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве суббота будет пасмурной и с дождем. Температура +14+16 градусов, а ночью +8+10 выше нуля.

В Украине резко сменится погода: метеорологи оновили карты

Погода в Украине 24 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве. Эксперты говорят, что в наше время глобальных климатических перемен сложно давать какие-либо долгосрочные прогнозы.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, будут ли морозы в стране до конца октября.

К слову, стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре, и какие крупные события ждут нас в последний месяц осени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Резников про воду для Крыма: никаких поставок до деоккупации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Резников про воду для Крыма: никаких поставок до деоккупации