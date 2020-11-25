В Украину движутся мощные снегопады: синоптики назвали дату

Погода в Украине изменится до конца ноября

Погода в Украине принесет вскоре мощные снегопады. Причем зимние осадки будут практически по всей стране. Синоптики прогнозируют, что сыпать будет в последние дни ноября - 29-30 числа.

Так, согласно данным Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт испортит солнечную погоду в субботу, 28 ноября. В этот день будут дожди, а в следующие дни температура снизится, и осадки превратятся в снег.

А вот 26 ноября будет аномально тепло, как для последних дней осени. Температура днем будет колебаться в пределах +5+9 градусов (на Волыни, в Ровенской, Сумской и Полтавской области +3+6). А вот на Востоке +1+4 градуса днем. Ночью на Западе и Востоке ночью мороз 0... -5. На остальных территориях от 0 до +4 градусов.

Осадки в этот день не предвидятся, но синоптики обещают облачность (кроме Запада и Севера, где солнышко все же выглянет).

В Киеве в четверг днем переменная облачность, температура +5+7, а ночью +1+3 градуса.

Погода в Украине 26 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

27 ноября в стране будет царить антициклон с ясным небом, осадки не ожидаются. Температура +2+8 днем, а вот на Юге и в Черновицкой области аномальные +8+12 градусов. Ночью +4... -3, за исключением Черновицкой области с -6... -8 ночного мороза.

В Киеве пятница будет ясной и с температурой +3+5 днем, ночью от 0 до +2 градусов.

Погода в Украине 27 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

В субботу, 28 ноября, в страну наведается атмосферный фронт, который принесет моросящий дождь повсюду, кроме Юга. Температура по стране днем +2+6, ночью +2... -4 градуса. Исключение составят южные области с +9+11 днем и 0... +4 градусов ночью.

В Киеве в субботу днем пасмурно, будет моросить. Днем +3+5, ночью от 0 до +2 градусов.

Погода в Украине 28 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Воскресенье, 29 ноября, принесет в западные, Винницкую и Житомирскую области снегопады, на Север - дождь с мокрым снегом, в Центре - сильный дождь, на Юге и Востоке будет пасмурно, но сильные осадки маловероятны.

Температура в этот день +1+6, на Юге +6+11. Ночью -2... +4 градуса, а в южных областях в ночное время +1+5.

В Киеве воскресенье отметится дождем с мокрым снегом, днем +2+4, ночью -1... +1.

Погода в Украине 29 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

30 ноября температура существенно не поменяется, но сильные осадки отступят. Будет пасмурно, а вероятность небольшого снега останется на северо-западе.

В Киеве в последний день осени пасмурно, с температурой +2+4 днем и -1... +1 ночью.

Погода в Украине 30 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также посоветовала украинцам наслаждаться теплыми днями, которые установятся 26 и 27 ноября на большинстве территорий.

Также сообщалось, что украинские Карпаты засыпало снегом. Появилось невероятное панорамное видео заснеженных склонов горы Поп Иван.