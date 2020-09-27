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В Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопит

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 20:58
В Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопит Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет испытывать украинцев осенними дождями и низкой температурой

Погода в Украине принесет затяжной дождливый сезон. Осадков будет много, некоторые области будет затапливать сильными ливнями. Кроме того, существенно снизится температура. Синоптики обновили прогноз на ближайшие пять дней, уточнив, что все это время будет сильный ветер скоростью 7-12 метров за секунду.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, понедельник, 28 сентября, принесет дожди в западный регион (кроме Волынской и Ровенской областей). На остальных территориях все еще будет сухо.

Температура днем на Западе и Севере +18+22, в Центре, на Юге и Востоке теплее - от +19 до +26 градусов.

В Киеве завтра будет без осадков, с умеренной облачностью. Температура днем +20+22, ночью +9+11.

В Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопит

Погода в Украине 28 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

29 сентября дожди накроют почти всю страну. На большей части Запада, в Винницкой и Одесской областях - мощные ливни. На северо-востоке облачно, но вероятность осадков низкая. В остальных регионах - небольшой дождь.

"Градусы" снизятся до +13+16 на Западе, +16+19 - на Севере, остальная территория - от +19 до +26 градусов.

В Киеве во вторник вероятность осадков будет невысокой. Ожидается облачная погода с температурой +16+18 градусов, ночью +9+11 градусов.

Среда, 30 сентября, принесет мощные ливни уже по всей стране - особенно на Юге и в Центре. Термометры днем покажут +13+17 градусов, на Юге +16+21.

В Киеве ожидается дождь, похолодает до +13+15, ночью +9+11.

В Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопитВ Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопит

Погода в Украине 29 и 30 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

1 октября украинцы также встретят с дождями, а на Юге даже с грозами. Температура особо не изменится, будет прохладно. Похожая ситуация с погодой будет и 2 октября.

В Киеве в первые два дня октября +15+17, ночью +11+13 и дождь.

В Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопитВ Украину идет сезон холодных ливней: какие области затопит

Погода в Украине 1 и 2 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также рассказали, когда в Украину придет бабье лето. Они прогнозируют два коротких, но теплых, периода в октябре и даже ноябре.

Также климатологи и метеорологи дали долгосрочный прогноз на осень и зиму 2020 года. Эксперты считают, что этот сезон снова будет аномальным, как и в прошлом году.

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