В Украину идут сильные заморозки: когда и где очень похолодает

Погода в Украине 23 апреля ожидается холодной и некомфортной. В нашу страну идет атмосферный фронт, который принесет с собой осадки, заморозки и сильный ветер.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего + 7 + 12 градусов максимально. Восток, Юг и большинство Центра (кроме Винницкой) еще будут принадлежать теплой погоде, + 12 + 18 градусов.

Атмосферный пакостный фронт, который снова прутом отгонит от нас теплую весну, принесет дожди и местами грозы", - предупредила синоптик.

Диденко предупредила украинцев и о сильном, порывистом ветре.

"Развиваться ситуация будет как обычно: накрыло облаками, усилился северный ветер, пошел дождь. Фронт погнал дальше - в его тылу притих, прояснило.

К Востоку и юго-востока Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков. И днем, как я уже сказала, в тылу фронта осадки будут затухать", - сообщила эксперт.

По словам Диденко, киевлянам 23 апреля снова входить в образ капусты - кофты, флисы, куртки, колготки 100 ден, шарфы и даже шапки. Также завтра в столице ожидается ощутимое похолодание, до + 7 + 10 градусов, порывистый ветер и дождь.

"В дальнейшем это похолодание привлечет с собой заморозки, которые охватят большинство областей. И печально, что они обещают быть не только на почве, но и в воздухе. От нуля до 2-4 градусов", - отметила синоптик.