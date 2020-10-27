Украину начнет заливать дождями и сильно похолодает: когда ожидать мерзкой погоды

Погода в Украине начнет портиться с западных областей

Погода в Украине начнет резко ухудшаться и уже в конце недели температура воздуха резко пойдет вниз, а большинство областей накроет сильными дождями и ливнями.

По данным Украинского гидрометцентра в пятницу, 30 октября, погода начнет быстро ухудшаться. Часть восточных областей накроет кратковременными дождями, сухо будет в Днепре и Харькове. Ночью в регионе от +4 до +8 градусов, днем +12 +16 градусов.

На юге еще будет сухо, туда дожди доберутся только в субботу, 31 октября. А 30 октября возможно усиление ветра и небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +8 +12 градусов, днем от +15 до +18 градусов. В Крыму небольшой дождь, ночью +10 +12 градусов, днем +17 +19 градусов.

Север страны накроет кратковременными дождями, ночью +5 +7 градусов, днем +12 +14 градусов.

На западе температура воздуха начнет падать, а во всех областях пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

В центральных областях дождями зацепит только Черкассы, в остальных областях –сухо. Ночью +5 +7 градусов, днем +13 +16 градусов.

В Киеве 30 октября синоптики прогнозируют усиление ветра и дождь. Ночная температура будет колебаться от +6 до +8 градусов, дневная в пределах +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 30 октября

Тем временем в среду, 28 октября, в Украине еще задержится теплая и сухая погода, без осадков.

Прохладнее всего будет на востоке страны, ночью +5 +7 градусов, днем +13 +15 градусов. В западных и центральных областях сухо, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +5 +8 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

На юге солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +9 +13 градусов, днем до +15 +18 градусов. В Крыму без осадков, ночью +11 +13 градусов, днем +17 +19 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночью +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

В Киеве 28 октября ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 28 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

А также рассказывали о том, что в ноябре украинцы получат еще одну порцию теплой и сухой погоды.