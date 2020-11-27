Украину начнет засыпать мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима

Погода в Украине в субботу станет очень опасная в большинстве областей

Погода в Украине в субботу, 28 ноября, ожидается пасмурная и снежная почти во всех областях страны. Насладиться солнечной и теплой погодой смогут только жители юга и нескольких восточных областей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке мокрый снег пройдет в Полтаве и Днепре, в Харькове – дождь, а в остальных областях сохранится сухая погода. Также ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +1 до +4 градусов, днем от +4 до +7 градусов, в Днепре до +9 градусов.

В южных областях без осадков, но прогнозируются сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха упадет до -1 градуса, днем в регионе от +4 до +8 градусов, в Херсоне до +11 градусов. В Крыму без осадков, ночью +3 +5 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

На севере Украины будет идти снег и мокрый снег с дождем, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха составит 0 +2 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Западную часть страны накроет сильным штормовым ветром, мокрым снегом, возможны метели. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов.

В центре страны мокрый снег, снег с дождем, местами – дождь и сильный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +2 градуса, днем столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов.

В Киеве 28 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и дождь. Ночью от 0 до +2 градусов, днем +2 +4 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 28 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал новый прогноз погоды на декабрь и предупредил об аномальных сюрпризах.

А также мы рассказывали о том, что украинцев предупредили о существенном ухудшении погодных условий на выходных.