В Украину надвигаются грозы с дождями: где будет непогода

В ближайшие дни в Украину придут дожди с грозами. При этом на улице будет тепло. Дожди начнутся с 6 мая в центральных, южных и северных областях, и постепенно будут переходить на другие регионы.

Стоит отметить, что завтра, 5 мая, небольшие осадки ожидаются только в Закарпатской области, где температура воздуха составит днем +17…+19. В остальной части западной Украины без осадков и +18…+20.

В центральной части и на севере также +18…+20, как и в Киеве. На востоке и юге, включая оккупированный Крым, +17…+19.

Погода в Украине 5 мая (погодная карта: meteo.gov.ua)

В четверг, 6 мая, грозы с дождем пройдут на юге, а именно в Одесской и Николаевской областях. При этом там будет тепло +17…+19 и +19…+21 соответственно.

На севере и в центральных регионах также дождь. Гроза ожидается в Сумской области, где температура воздуха днем снизится до +13…+15 градусов. В Киеве дождь и +14…+16.

В целом в этот день в стране похолодает во многих регионах. Только на востоке станет теплее - +20…+22.

Погода в Украине 6 мая (погодная карта: meteo.gov.ua)

В пятницу, 7 мая, грозы охватят всю западную Украину. При этом дожди также пройдут и в остальных областях, кроме восточных регионов и части южных и центральных областей.

Погода в Украине 7 мая (погодная карта: meteo.gov.ua)

В субботу, 8 мая, грозы с дождями уже придут на восток и юг, а также часть центральных областей - Полтавскую и Днепропетровскую.

Погода в Украине 8 мая (погодная карта: meteo.gov.ua)

А вот в воскресенье, 9 мая, на праздник Победы над фашизмом осадков не ожидается на всей территории Украины.

Погода в Украине 9 мая (погодная карта: meteo.gov.ua)