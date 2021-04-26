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В Украину придут заморозки на грунте и воздухе: синоптик ошарашила прогнозом

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 10:49
В Украину придут заморозки на грунте и воздухе: синоптик ошарашила прогнозом В Украину идут заморозки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 27 апреля принесет в страну заморозки на грунте и в воздухе. Температура воздуха будет достаточно холодной.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Эксперт рекомендует ночью не гулять, так как будет очень холодно.

"Завтра днем ​​температура воздуха также не согреет особенно ни мысли, ни тело - ожидается + 7 + 12 градусов, на юге и востоке + 10 + 14 градусов", - сообщила Диденко

Также синоптик предупредила о возможном мокром снеге.

"27 апреля атмосфера испортит весенние нервы западным и северо-восточным областям - вероятность снега. Между прочим, сейчас, утром, где-то на Черкасщине и Полтавщине и Киевщине лепит мокрый снег!" - написала она.

Во вторник в Украину ворвется циклон с юга. В некоторых областях страны возможны осадки в виде дождей.

"Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны в Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях. На остальной территории Украины без существенных осадков", - сообщила Диденко.

В Киеве в ночь на 27 апреля будут заморозки.

"В Киеве 27 апреля ночью заморозки, днем ​​около +10 градусов. Что-то серьезное с неба - вряд ли", - написала синоптик.

По ее словам, повышение температуры воздуха в столице предполагается со среды-четверга. Диденко рассказала, что потеплеет в стране уже ближе к Пасхе, 2 мая.

Как мы писали ранее, Умань накрыло снегопадом. Веб-камеры в городе показывают, что туда пришла настоящая зима в конце апреля.

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