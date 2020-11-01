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Украину зальет дождями: синоптики рассказали, где ждать непогоды в понедельник

Новина українською → Воскресенье 01 ноября 2020 20:00
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, где ждать непогоды в понедельник Погода 2 ноября в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Погода в Украине в начале недели будет прохладной

Погода в Украине на 2 ноября будет облачной с прояснениями и преимущественно дождливой. Осадки ожидаются на востоке и на западе страны. Днем температура воздуха в среднем составит от +8 до +11 градусов.

Как свидетельствуют данные прогноза погоды на сайте Украинского гидрометцентра, дождливо будет 2 ноября во Львовской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях. В то же время в Ровно прогнозируют небольшой дождь.

Температура воздуха на Западе будет колебаться днем от +7 до +10 градусов. Ночью термометры покажут в основном 0 градусов. Прохладнее всего будет в Карпатах.

Также дожди будут лить в восточных областях, в частности, в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Небольшие осадки прогнозируются в Черниговских регионах. На Востоке будет немного теплее, там столбики термометров достигнут отметок от +9 до +13 градусов. Ночью температура опустится до +3 градусов.

В центре осадков не прогнозируют, будет преобладать солнечная погода. Температура от +8 до 11 градусов днем, а ночью от +3 до +7 градусов.

Украину зальет дождями: синоптики рассказали, где ждать непогоды в понедельник

Погода в Украине на 2 ноября (карта: meteo.gov.ru)

В Киеве днем 2 ноября от +9 до +11 градусов. Осадков не предполагается, будет облачно с прояснениями.

Ветер в Украине 2 ноября в основном умеренный до 5-10 м/с, преобладать будет северо-западный и юго-западный.

Напомним, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

Также мы писали, что Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на ноябрь.

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