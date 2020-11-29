Украину засыплет снегом в первые дни зимы: появилась карта погоды

1 и 2 декабря в некоторых областях Украины ожидается солнечная погода

Погода в Украине в начале зимы 2020 1 и 2 декабря будет идти снег. В некоторых ожидается ясное небо и теплая погода. В ночное время в первый день зимы ударят морозы до -8 градусов. Второго декабря снег продолжит идти в тех же регионах, при этом морозы будут еще сильнее. Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, снег с дождем в первый день зимы ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. На остальной территории будет без осадков. Температура днем будет от -1 до +7 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет от -8 до +4 градусов. Исключение составит Крымский полуостров, где днем ожидается до +8 градусов, а ночные минимумы составят +3… +5 градусов.

Погода в Украине зимой 2020 - 1 декабря (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 2 декабря, снег прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Снег с дождем пройдет в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Дожди без снега пройдут в Запорожской и Херсонской областях. На остальной территории - без осадков.

При этом морозы 2 декабря будут еще сильнее, чем в первый день зимы. Минимальные показатели ожидаются на западе страны. Там термометры покажут -3… -9 градусов. Днем там ожидается до -3… +2 градусов. В остальных регионах ночью до -4 градусов. Днем в большинстве областей -2… +3 градуса. Теплее всего будет традиционно на юге страны, где термометры покажут до +9 градусов.

Погода в Украине зимой 2020 - 2 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал новый прогноз погоды на декабрь и предупредил об аномальных сюрпризах.