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Украину ждут затяжные морозы: где будет самый большой "минус"

Новина українською → Воскресенье 08 ноября 2020 20:50
Украину ждут затяжные морозы: где будет самый большой "минус" Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро начнет меняться в худшую сторону

Погода в Украине всерьез и надолго испортится на следующей неделе. Синоптики обещают минусы в ночное время и дневной холод. Такой погода без перспективы ноябрьского "бабьего лета" будет в течение ближайших как минимум двух недель.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах погоды на ближайшие пять дней прогнозируют, что погода сильно испортится уже в четверг, 12 ноября. Радует то, что эти дни будет царить антициклон, поэтому из осадков лишь туманы.

Но пока градусы постепенно начнут снижаться. В понедельник, 9 ноября, в Украине +8+12, ночью +1+6 (в Крыму +12+14, ночью +3+8).

В Киеве днем +8+10, ночью +4+6 градусов.

Вторник, 10 ноября, обещает нам дневные +5+11, ночью +2+8, на Севере заморозки +1... -1. В Крыму днем +10+12, ночью +6+8.

В Киеве вторник принесет дневные +7+9 и ночные +1+3 градуса.

11 ноября заморозки уже по всей стране ночью до -1 градуса. Теплее в ночное время на Закарпатье, в Одесской области и Крыму (+2+5). Днем по стране +4+11 градусов.

В Киеве 11 ноября +5+7, ночью +1+3 градуса.

В четверг и пятницу, 12-13 ноября заморозки на Севере и Востоке ночью достигнут -3 градусов. На остальных территориях -1... +4 градусов. Днем +2+9 выше нуля.

Киев 12-13 ноября встретит скромными +3+5, ночью от -1 до +1 градуса.

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Погода в Украине 9-13 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко считает, что в Украине погода "уйдет в минус" со среды следующей недели. А вот ресурс Gismeteo в прогнозе на две недели сообщил, что такая погода затянется как минимум до 20-х чисел ноября.

Также метеорологи рассказали, какой в Киеве будет зима.

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