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Ведущий Анатолич Анатолич станет многодетным папой

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 09:46
Ведущий Анатолич Анатолич станет многодетным папой Анатолич Анатолич станет отцом в третий раз (фото: kanalukraina.tv)
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Анатолий Анатолич и его супруга Юла (Юлия Бойко) готовятся снова стать родителями.

Радостной новостью ведущий поделился на своей странице в Instagram.

Он опубликовал фото, на котором семейство в полном составе: он сам, его супруга и две дочери. А вот животик Юлы заметно округлился.

"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", - подписал снимок Анатолий.

Ведущий Анатолич Анатолич станет многодетным папой

Анатолич Анатолич станет отцом в третий раз (скрин: instagram.com/anatoliyanatolich)

Подписчики поздравляют семью и желают семейству всего самого наилучшего в комментариях:

  • Толя, поздравляю!
  • Как круто! Поздравляю вас
  • Боже! Какая крутая новость! Поздравляю вас ребята! Ух! Сделали мое утро.
  • Вітаю! Здоров’я вашій великій родині.

Интересно, что супруги давно упоминали о возможном пополнении в семье. В одном из интервью они рассказали, что к третьей беременности будут готовиться более серьезно.

"Когда ждешь первого ребенка, считаешь каждый день. Когда ждешь второго, хочется скорее родить. К рождению третьего ребенка нужно подготовиться. Это длительный процесс, и на этот шаг мне уже нужно решиться. Я все откладываю на потом. А Толя, наверное, пятерых бы хотел", - говорили Юла.

Сейчас в семье воспитывается две дочери: Алиса (9 лет) и Лолита (7 лет).

Ранее Анатолий Анатолич рассказал про поездку в США. Телеведущий говорит, что такую же сумму они потратили бы на отдых в Буковеле или Одессе.

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