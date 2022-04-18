ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великий понедельник 2022: что нельзя делать в этот день, его главные приметы

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 06:05
Великий понедельник 2022: что нельзя делать в этот день, его главные приметы Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Великий понедельник перед праздником Пасхи выпадает в 2022 году на 18 апреля. Он является первым днем Страстной седмицы.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.

Седьмая и последняя неделя Великого поста, начинается в Великий понедельник и завершается в Страстную субботу, предшествующую пасхальному воскресенью. Согласно религиозным канонам все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Христа.

В славянской традиции в течение всей недели шла подготовка к главному празднику: мыли столы, скамейки, лавки, окна, двери. Белили печь, а то и стены. Выскабливали, вымывали пол, вытряхивали половики, перемывали посуду.

Традиции этого дня

Начинается неделя подготовки к встрече святого Воскресения. В этот день мыли и белили хаты, чистили скотину. Тот, кто в Чистый понедельник искренне постится (не ест и не пьет целый день), будет успешно находить летом птичьи гнезда.

Что нельзя делать в Великий понедельник

В Великий понедельник, как и в течение всей Страстной недели, нельзя веселиться, развлекаться, ссориться с кем-либо, вспоминать обиды. Также не принято ходить в гости в этот день.

С Великого понедельника пост усиливается - то есть по-прежнему под запретом мясо, молочные продукты, рыба. Но кроме того благочестивые верующие стараются придерживаться принципа сухоядения (без вареной пищи) и ограничивают себя в растительном масле. Но это именно для тех, кто очень придерживается веры.

Что можно делать в Великий понедельник

Прежде всего, верующие должны посвятить день чтению Библии. Ограничиваются увеселительные мероприятия. В Великий (чистый) понедельник начинали готовиться к Пасхе: принято было проводить уборку в жилище, мыть полы, белить стены, выбрасывать ненужные вещи. За неделю перед Пасхой нужно починить все, что сломалось, а также разобрать шкафы.

Приметы этого дня

Существует несколько примет, связанных с Великим понедельником. Вот, например:

  • Если этот день теплый и солнечный – быть хорошему урожаю.
  • Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, – будешь молодым и богатым.

Также читайте, как покрасить яйца на Пасху теми продуктами, которые есть на каждой кухне.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
STYLER
Третья волна всеобщей мобилизации: что значит и кого призывают
Третья волна всеобщей мобилизации: что значит и кого призывают