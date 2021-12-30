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Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубы

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Четверг 30 декабря 2021 09:09
Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубы Красивая улыбка – это, во-первых, здоровые зубы (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красивая улыбка с ровными и здоровыми зубами – мечта каждого! Поэтому многие, заметив, что зубы начали стираться, впадают чуть ли не панику: почему это произошло и как остановить процесс?!

Стертые зубы визуально выглядят непривлекательно: они заметно короче здоровых зубов, часто – без верхушки зуба. Бывает, что стертые зубы и вовсе разрушаются, что грозит уже не только улыбке, но и здоровью.

Одной из причин стирания зубов является прогрессирующий износ зубной ткани, но есть и другие, неочевидные причины. Именно о них, а также о профилактике стирания зубов Lite рассказал стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий.

Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубы Стоматолог Ярослав Заблоцкий (фото: пресс-служба)

Почему стираются зубы: топ причин

  • Из-за семечек, орехов и твердых продуктов

Бывает, что зубы стираются в определенных местах, стирается не весь зубной ряд, а только некоторые зубы. Это происходит, если человек "нагружает" отдельные зубы твердой пищей – систематически грызет семечки, орехи или другие твердые продукты, рассказал профессор. Вопрос тут решается элементарно – отказ от чрезмерно твердых продуктов.

  • Неправильный прикус

Частой причиной стирания зубов является чрезмерная активность жевательной мышцы.

Такая активность может возникать из-за неправильного прикуса (соотношение между верхними и нижними зубами, которые провоцируют жевательные мышцы на гиперактивность), стресс или комбинацию этих двух факторов.

Чтобы решить этот вопрос, стоматологам сначала необходимо проанализировать прикус и определить необходимость его изменения. Просто восстановив стертые зубы в "неправильном" прикусе, мы не устраним причину истирания – и со временем зубы снова могут начать стираться и скалываться.

Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубыМеньше стресса - здоровее зубы! (фото: pexels.com)

  • Стрессовый фактор

Если причиной стирания является стрессовый фактор, то после восстановления стертых зубов необходимо обеспечить защиту на ночь (с помощью капы), а также контролировать и не сжимать зубы днем.

  • Кислые продукты и напитки

Причиной стирания зубов также может стать потребление в пищу кислых продуктов или напитков: цитрусовые соки, газировка… В этом случае стоит пересмотреть свое меню.

  • Неправильная чистка зубов

Также имеет место и неправильная, слишком агрессивная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки, добавил стоматолог. Имеет значение и жестокость зубной щетки, и то, как именно мы чистим зубы. Проконсультируйтесь со своим стоматологом, чтобы выяснить, не допускаете ли вы подобных ошибок.

Как вернуть красивую улыбку: стоматолог рассказал, почему на самом деле стираются зубы

Стоит регулярно посещать стоматолога (фото: pexels.com)

  • Издержки профессии

В отдельных случаях причиной стирания зубов становятся профессиональные издержки: например, работа с духовыми инструментами.

Стирание зубов: профилактика и восстановление

Возможно ли восстановить зубы, если они начали стираться? Да, рассказал стоматолог. Но лучше – предотвратить этот процесс. Начать стоит с профилактических мер:

  1. Отказаться от вредных привычек (не грызть ногти; не щелкать семечки зубами и уж точно не "вскрывать" ими твердые орехи).
  2. Использовать зубную щетку с более мягкой щетиной.
  3. Правильно чистить зубы (двигая щетку от десны по длине всего зуба, а не горизонтально, захватывая одновременно львиную долю челюсти).

При повреждениях зубов требуется их эстетическое восстановление. Передние зубы стираются быстрее всего, они тоньше и на них приходится значительная нагрузка – именно верхний ряд улыбки, до восьми зубов, чаще всего приходится восстанавливать у стоматолога.

Задача реставрации – это восстановление не только формы зуба, но и его естественной структуры. Важно, чтобы зуб гармонично вписался в зубной ряд, но главное – полноценное возобновление его физиологической функции и естественных правильных межзубных контактов.

Выбор метода и материала для восстановления корректной формы зуба зависит от масштаба утраты тканей зуба, рассказал Заблоцкий.

Стоматологи выделяют два главных способа восстановления улыбки при стертых зубах: самым бюджетным решением являются композитные реставрации, а самыми дорогостоящим – керамические реставрации. Чтобы выяснить, какой способ подойдет конкретному человеку, нужна консультация у специалиста.

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать иммунитет природным способом.

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