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Будет, как новая: Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долго

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 18:06
Будет, как новая: Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долго Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Одежда будет служить долго и радовать вас своим новым видом, будто только что с витрины магазина, если научиться правильно за ней ухаживать.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram дал шесть советов: как стирать шелк, лен и кашемир, кожу, шерсть и бархат.

Будет, как новая: Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долгоКаждой вещи – свой тип ухода (фото: pexels.com)

Как правильно стирать разные типы тканей

  • Шелк

С шелковыми изделиями нужно быть очень аккуратными: лучше обратиться в химчистку. Но если все же решитесь сами постирать шелк, делать это стоит исключительно вручную и в прохладной воде. Сушить вещи нужно на вешалке или просто разложите их на какой-то ровной поверхности. Гладьте только с изнаночной стороны при правильном режиме.

  • Бархат / вельвет

С этими тканями тоже нужно быть осторжными: их нельзя сильно отжимать и выкручивать. Сушить стоит на полотенце, периодически встряхивая, чтобы расправились ворсинки. Отпаривайте утюгом.

  • Кашемир

Всегда стирайте кашемир вручную, лучше использовать для стирки средства мягкого воздействия или детский шампунь. После полоскания не отжимайте, сушите на полотенце.

Будет, как новая: Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долго
Чтобы одежда служила долго (фото: pexels.com)

  • Кожа и замша

Эти материалы должны "дышать", не храните вещи в пакетах. Гладить кожу можно, но с изнанки и через ткань. Замшу после глажки почистите резиновой щеткой, специально для этого купленной.

  • Лен

Вещи из чистого льна стирать разрешается при высоких температурах, но вот окрашеную ткань стоит стирать при 40 градусах. Средства должны быть без хлора и отбеливателей. Сушите вещи расправленными на солнце.

  • Шерсть

Натуральную шерсть стирают только вручную и в холодной воде. Порошок нужен для ручной стирки. Сушите на столе или специальной сушилке, а гладить вовсе не обязательно.

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