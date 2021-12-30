Будет, как новая: Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долго
Одежда будет служить долго и радовать вас своим новым видом, будто только что с витрины магазина, если научиться правильно за ней ухаживать.
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram дал шесть советов: как стирать шелк, лен и кашемир, кожу, шерсть и бархат.
Каждой вещи – свой тип ухода (фото: pexels.com)
Как правильно стирать разные типы тканей
- Шелк
С шелковыми изделиями нужно быть очень аккуратными: лучше обратиться в химчистку. Но если все же решитесь сами постирать шелк, делать это стоит исключительно вручную и в прохладной воде. Сушить вещи нужно на вешалке или просто разложите их на какой-то ровной поверхности. Гладьте только с изнаночной стороны при правильном режиме.
- Бархат / вельвет
С этими тканями тоже нужно быть осторжными: их нельзя сильно отжимать и выкручивать. Сушить стоит на полотенце, периодически встряхивая, чтобы расправились ворсинки. Отпаривайте утюгом.
- Кашемир
Всегда стирайте кашемир вручную, лучше использовать для стирки средства мягкого воздействия или детский шампунь. После полоскания не отжимайте, сушите на полотенце.
Чтобы одежда служила долго (фото: pexels.com)
- Кожа и замша
Эти материалы должны "дышать", не храните вещи в пакетах. Гладить кожу можно, но с изнанки и через ткань. Замшу после глажки почистите резиновой щеткой, специально для этого купленной.
- Лен
Вещи из чистого льна стирать разрешается при высоких температурах, но вот окрашеную ткань стоит стирать при 40 градусах. Средства должны быть без хлора и отбеливателей. Сушите вещи расправленными на солнце.
- Шерсть
Натуральную шерсть стирают только вручную и в холодной воде. Порошок нужен для ручной стирки. Сушите на столе или специальной сушилке, а гладить вовсе не обязательно.
Раньше стилисты показали, какие прически будут самыми популярными в 2022 году, срочно к парикмахеру!