Будет, как новая: Андре Тан научил уходу за одеждой, чтобы она служила долго

Одежда будет служить долго и радовать вас своим новым видом, будто только что с витрины магазина, если научиться правильно за ней ухаживать.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram дал шесть советов: как стирать шелк, лен и кашемир, кожу, шерсть и бархат.

Каждой вещи – свой тип ухода (фото: pexels.com)

Как правильно стирать разные типы тканей

Шелк

С шелковыми изделиями нужно быть очень аккуратными: лучше обратиться в химчистку. Но если все же решитесь сами постирать шелк, делать это стоит исключительно вручную и в прохладной воде. Сушить вещи нужно на вешалке или просто разложите их на какой-то ровной поверхности. Гладьте только с изнаночной стороны при правильном режиме.

Бархат / вельвет

С этими тканями тоже нужно быть осторжными: их нельзя сильно отжимать и выкручивать. Сушить стоит на полотенце, периодически встряхивая, чтобы расправились ворсинки. Отпаривайте утюгом.

Кашемир

Всегда стирайте кашемир вручную, лучше использовать для стирки средства мягкого воздействия или детский шампунь. После полоскания не отжимайте, сушите на полотенце.



Чтобы одежда служила долго (фото: pexels.com)

Кожа и замша

Эти материалы должны "дышать", не храните вещи в пакетах. Гладить кожу можно, но с изнанки и через ткань. Замшу после глажки почистите резиновой щеткой, специально для этого купленной.

Лен

Вещи из чистого льна стирать разрешается при высоких температурах, но вот окрашеную ткань стоит стирать при 40 градусах. Средства должны быть без хлора и отбеливателей. Сушите вещи расправленными на солнце.

Шерсть

Натуральную шерсть стирают только вручную и в холодной воде. Порошок нужен для ручной стирки. Сушите на столе или специальной сушилке, а гладить вовсе не обязательно.