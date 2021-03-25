Виктор Павлик рассказал, чего больше всего боится с будущим сыном

Украинский певец Виктор Павлик, который женат на 26-летней Екатерине, рассказал о своих страхах перед будущим ребенком. Как известно, пара ждет мальчика, которому уже придумали имя Михаил.

55-летний певец отметил, что боится, что когда его сыну будет 20 лет - то ему самому уже будет 75.

"У нас должен родиться маленький мальчик. Уже даже знаем, какое имя ему дадим — Архангел Михаил. Катя с детства мечтала, когда у нее будет мальчик, назовет его Михаилом. Передо мной стоит очень большая задача воспитать его, пока я еще могу, пока я еще имею возможность. В силах поставить на ноги. Единственное, что я понимаю — когда ему будет 20, мне будет 75 лет", - рассказал Виктор.

Виктор Павлик с женой Екатериной (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сейчас Виктор посвящает время не только своему творчеству, но и помогает жене. А когда появится малыш, Катя будет больше заниматься сыном, а не работой.

"Не думаю, что я брошу карьеру и буду заниматься воспитанием сына. Я вижу, Катя настроена воспитывать и быть с ребенком. И ей это не должно мешать делать свое дело, ну, а я пока бог дает — буду петь", - поделился артист.

Кстати, Павлик не исключает того, что когда-нибудь его будет содержать жена.

"Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а будет все-таки помогать, содержать и водить за ручку через дорогу", - поведал певец.