Визуально похудеть: 9 лайфхаков от стилиста, как выглядеть на пару размеров меньше

Хочется выглядеть стройной, стильной, сексуальной, легкой, воздушной... Но лето в самом разгаре, а фигура не в лучшей форме. Знакомо?

Непонимание, как выйти красивой из этой ситуации, приводит к стеснению, потере вкуса к жизни, лишний раз не выходите из дома. Пора от этого избавляться!