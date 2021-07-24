Визуально похудеть: 9 лайфхаков от стилиста, как выглядеть на пару размеров меньше
Хочется выглядеть стройной, стильной, сексуальной, легкой, воздушной... Но лето в самом разгаре, а фигура не в лучшей форме. Знакомо?
Непонимание, как выйти красивой из этой ситуации, приводит к стеснению, потере вкуса к жизни, лишний раз не выходите из дома. Пора от этого избавляться!
Стилист Вами Айдис в свое блоге в Instagram рассказала, что своему гардеробу нужно ставить задачи. Работая с ним, нужно понять, что он должен делать для вас.
Например:⠀
- Стройнить,
- Вытягивать рост,
- Уменьшать бедра / плечи / живот,
- Молодить,
- Делать сексуальной,
- Подчеркивать красивую грудь,
- Могут быть цели личного характера - продавать вас дорого своим клиентам, вызывать восхищение у мужчины.
Когда цель намечена, идем анализировать вещи, имеющиеся в шкафу. И каждая вещь, висящая там, должна выполнять ту задачу, которую вы ставите своему гардеробу! Правильно подобранная одежда способна творить чудеса.⠀
Например, если у вас стоит задача уменьшить свою фигуру и выглядеть стройнее, то одежда, цвета и ее детали должны быть подобраны определенным образом.⠀
Как уменьшить свою фигуру на 2 размера при помощи визуальных эффектов
- Удлиненный рукав "стройнит" руки.
- Повтор цвета верх и низ вытягивают образ.
- V-образный вырез делает образ легче.
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Объемные рукава балансируют широкий низ.
- Контрастный ряд пуговиц "вытягивает" фигуру.
- Правильные пропорции в одежде "улучшают" фигуру.
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Плотная ткань сглаживает рельефы тела.
- Пестрый принт поможет скрыть несовершенства.
- Многослойность снимает акцент с лишних сантиметров.
Простые приемы, как визуально сбросить пару кило (фото: instagram.com/vami.ideas)
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