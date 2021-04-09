Владимир Остапчук в центре Киева прицепился к "копам"

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук решил узнать у людей в центре Киева, знают ли они его имя. Также он поинтересовался у украинцев, смотрят ли они шоу "Маска". Под прицел ведущего попали и полицейские, которые патрулировали Крещатик.

Этот момент можно посмотреть на официальном YouTube-канале шоу "Маска".

Ведущий подошел к правоохранителям и спросил, знают ли они, кто такой Владимир Остапчук.

"Что именно вы хотите у нас узнать. Извините, у вас есть конкретный вопрос?", - в недоумении спросили "копы".

Далее Остапчук начал шутить и говорить, чтобы это имя пробили по базе, но судя по всему, правоохранители юмора не уловили.

После того, как Остапчук спросил, смотрят ли полицейские шоу "Маска" на канале "Украина", стражи порядка ответили, что у них нет на это времени.

"Извините, мы на службе", - резюмировали правоохранители.

К слову, с таким вопросом Владимир подходил и к другим людям, но его мало кто узнавал.

Владимира Остапчука не узнали в центре Киева "копы"