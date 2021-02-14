Внучка Ющенко откровенно высказалась о пластике: было три года назад

Доменика Ющенко, которая "засветилась" недавно на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни , прокомментировала слухи, будто она сделала несколько пластических операций.

Об этом 22-летняя внучка экс-президента Виктора Ющенко рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Девушка говорит, что только однажды прибегла к услугам косметологов, которые сделали ей инъекцию для увеличения губ. Это было около трех лет назад, когда ей было всего 19.

"Если говорить откровенно, я лишь один раз в своей жизни делала инъекцию в губы... И это было очень очень мало, но я не ожидала, что оно настолько долго у меня останется", - рассказывает Доменика.

Но после острой реакции мамы Виталины на такое перевоплощение, девушка пообещала, что больше так делать не будет.

Доменика признается, что прибегнуть к такой процедуре ее вдохновил пример подруг. Она попробовала, но сделала вывод, что это "не ее история".

Также девушка рассказала, что жалеет о том, что покрасила волосы, сильно испортив роскошную шевелюру.

Внучка президента говорит, что с детства мечтает петь, и очень расстроилась, когда к ней не повернулись тренеры на "Голосе країни".

Доменика Ющенко прокомментировала слухи о пластике