Внучка Ющенко откровенно высказалась о пластике: было три года назад
Доменика Ющенко, которая "засветилась" недавно на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни, прокомментировала слухи, будто она сделала несколько пластических операций.
Об этом 22-летняя внучка экс-президента Виктора Ющенко рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".
Девушка говорит, что только однажды прибегла к услугам косметологов, которые сделали ей инъекцию для увеличения губ. Это было около трех лет назад, когда ей было всего 19.
"Если говорить откровенно, я лишь один раз в своей жизни делала инъекцию в губы... И это было очень очень мало, но я не ожидала, что оно настолько долго у меня останется", - рассказывает Доменика.
Но после острой реакции мамы Виталины на такое перевоплощение, девушка пообещала, что больше так делать не будет.
Доменика признается, что прибегнуть к такой процедуре ее вдохновил пример подруг. Она попробовала, но сделала вывод, что это "не ее история".
Также девушка рассказала, что жалеет о том, что покрасила волосы, сильно испортив роскошную шевелюру.
Внучка президента говорит, что с детства мечтает петь, и очень расстроилась, когда к ней не повернулись тренеры на "Голосе країни".
Доменика Ющенко прокомментировала слухи о пластике
Отметим, что Доменика провалилась на "слепых прослушиваниях" Голосу країни, после чего пришлось оправдываться ее матери - Виталине Ющенко.