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Внучка Ющенко откровенно высказалась о пластике: было три года назад

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 17:03
Внучка Ющенко откровенно высказалась о пластике: было три года назад Доменика Ющенко (фото: instagram.com/domenika_yushchenko)
Автор: Светлана Мащенко

Доменика Ющенко, которая "засветилась" недавно на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни, прокомментировала слухи, будто она сделала несколько пластических операций.

Об этом 22-летняя внучка экс-президента Виктора Ющенко рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Девушка говорит, что только однажды прибегла к услугам косметологов, которые сделали ей инъекцию для увеличения губ. Это было около трех лет назад, когда ей было всего 19.

"Если говорить откровенно, я лишь один раз в своей жизни делала инъекцию в губы... И это было очень очень мало, но я не ожидала, что оно настолько долго у меня останется", - рассказывает Доменика.

Но после острой реакции мамы Виталины на такое перевоплощение, девушка пообещала, что больше так делать не будет.

Доменика признается, что прибегнуть к такой процедуре ее вдохновил пример подруг. Она попробовала, но сделала вывод, что это "не ее история".

Также девушка рассказала, что жалеет о том, что покрасила волосы, сильно испортив роскошную шевелюру.

Внучка президента говорит, что с детства мечтает петь, и очень расстроилась, когда к ней не повернулись тренеры на "Голосе країни".

Доменика Ющенко прокомментировала слухи о пластике

Отметим, что Доменика провалилась на "слепых прослушиваниях" Голосу країни, после чего пришлось оправдываться ее матери - Виталине Ющенко.

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