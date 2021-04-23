Волосы перестанут сыпаться: топ способов лечения в домашних условиях от нутрициолога

Выпадение волос всегда обусловлено какой-либо причиной. Так что сначала стоит пройти обследование у трихолога, а он уже направит к специалисту, который назначит полноценное лечение. Но есть минимум, который каждый может сделать в домашних условиях для улучшения ситуации.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Яна Фокси.

Как помочь волосам в домашних условиях (фото: pexels.com)

Причины выпадения волос и способы лечения в домашних условиях

"Гормональная.

Андрогенная алопеция лечится трихологом и гинекологом-эндокринологом. Врач может подобрать лекарство. Но могут помочь те же цинк, витамин В6, экстракт плодов карликовой пальмы.

Дополнительные меры, которые можно делать самому:

Компоненты, влияющие на 5-а-редуктазу: салициловая кислота, азелаиновая кислота (Sesderma Azelac Face, Sculp and Body Lotion), крапива (ополаскивать голову).

Выпадение остановили. Выращиваем новые волосы: мезороллер + сыворотки с пептидами, кофеином (как The Ordinary).⠀

Связанная с заболеваниями ЖКТ и гипоацидностью (пониженная кислотность желудка).

Для выявления ЖКТ-проблем следует идти к гастроэнтерологу, дефицитов белка /ферритина / витаминов / микроэлементов - к терапевту. Не стоит назначать самому себе БАДы / лекарства.

А эти меры вы можеть принять сами:

Белок, ферритин, витамины D, гр. В, селен, цинк, кальций заметно влияют на выпадение. Иногда их не хватает в пище: печень, субпродукты, дикая рыба, семена - отличные их источники. Но чаще эти вещества плохо усваиваются именно из-за гипоацидности или проблем с желчеоттоком.

При гипоацидности не следует запивать еду. Поели - через 40-60 мин попили. Вода с лимоном - супер.

При проблемах с желчеоттоком и пищеварительными ферментами можно пить горечи (есть в аптеках). И еще желчь отходит нормально, только если вы употребляете правильные жиры.

При проблемах с ЖКТ без норм питания никак. Так что запоминает правила: костный бульон восстанавливает стенку ЖКТ. Про сахар, фастфуд, подсолнечное масло мы уже знаем. Замачиваем злаки / крупы / орехи. Нет - жарке, да - варке / бланшированию / на пару / реже - запеканию. Сокращаем фруктозу / мед (ягоды, не больше 2 плодов в день - норм). Лучше есть мясо животных травяного откорма / если рыба - то дикая. Тщательно жуем.

При очаговой / временной алопеции - работаем со стрессом. Подойдут любые законные способы расслабиться", - посоветовала Яна.