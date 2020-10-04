Возьмите судьбу в свои руки: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября

Львам нужно расслабиться, а Овнам больше поработать

Гороскоп на 4 октября предвещает множество событий для каждого из знаков Зодиака. Сегодня, в воскресенье, многих ждет приятная встреча или разговор, отдых и полезные знакомства. Некоторым же придется поработать, быть внимательными к своим близким, осторожно давать обещания и принимать решения. Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиакального круга опубликовали на slovofraza.

Астрологи советуют не перегружать себя делами и быть внимательными к своему здоровью.

Овен

Овнам придется приложить усилия сегодня, чтобы не прокрастинировать и не потерять то, что уже имеют. Астрологи говорят о том, что 4 октября – благоприятный день для поиска новых партнеров по работе. При этом, такой прогноз вовсе не значит, что работа не будет вознаграждена. В перспективе сегодняшние победы принесут успешный проект или крупного постоянного клиента.

Телец

Тельцам в этот день предстоит поразмышлять о смене профессии или о росте в своем направлении работы. Тем, кто уже определился, стоит систематизировать дела и оптимизировать рабочий процесс, так как первая половина октября будет наполнена препятствиями в профессиональном плане. Звезды сулят пустые траты, так что Тельцам сегодня стоит проявить сдержанность в использовании денег.

Близнецы

Близнецам же предстоит сегодня тяжелый разговор с коллегами или близкими. Возникнет вопрос, который требует особой осторожности в принятии решения. При этом важно не только отстаивать свою позицию, но проявить понимание и войти в положение своих собеседников. Только мудрость и здравый рассудок помогут повернуть ситуацию в вашу сторону.

Рак

Сегодня раков ждет напряженная работа. Сделав волевое усилие при этом, можно добиться хороших результатов. Не имеющим пары, уготованы судьбоносные знакомства, которые могут привести к возникновению серьезных отношений. Не стесняйтесь сегодня погружаться в грезы и быть более эмоциональны, ваша открытость – ключ к счастью.

Лев

Сегодня вам нужно расслабиться и отпустить ситуацию. Конечно, вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки, однако стоит всегда считаться с мнением тех, кто в этой ситуации участвует. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на интересные идеи, которые дадут на удивление эффективный результат.

Дева

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями. Общение даже с малознакомыми людьми окажется приятным и перспективным.

Весы

Сейчас необходимо очень серьезно относиться к выполнению своих обязанностей. Старайтесь демонстрировать деловую активность, находить выход из любых ситуаций, заниматься развитием ранее начатых дел. Этот день благоприятен для учебы, встреч со старыми друзьями и расширения кругозора.

Скорпион

Не бойтесь принимать важные решения. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Хорошо отправляться в поездки вместе с членами семьи, решать хозяйственные вопросы. Возможно, этот день преподнесет вам приятный сюрприз.

Стрелец

Как и в работе, в личной сфере наступает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на более высокий уровень. Сегодня быстро возникают новые связи и знакомства.

Козерог

На работе будьте внимательны и осторожны – над вашей головой собираются тучи. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

Водолей

В этот день удастся быстро справиться с любыми профессиональными задачами, эффективно провести деловые переговоры. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение, начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты.

Рыбы

Высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте максимально внимательными. В семье установится благоприятная атмосфера, порадуют теплые отношения с родными.

Напомним, что ранее мы публиковали денежный гороскоп на октябрь 2020 всем знакам Зодиака.