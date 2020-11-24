Врачи рассказали, когда COVID-19 уйдет из Украины

Врачи дали свои прогнозы по поводу конца эпидемии коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине не сбавляет свои обороты и людей интересует ответ на вопрос, когда же эпидемия пойдет на спад. Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что эпидемия начнет угасать с появлением в стране вакцины от COVID-19, а это произойдет не раньше 2021 года.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", – предположил в разговоре с РБК-Украина академик.

Глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин полагает, что при самом лучшем сценарии заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад к июню 2022 года. Но это при условии, что в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – сообщил эксперт.

Профессор Ирина Колесникова считает, что из-за постоянной мутации вируса, состав вакцин придется ежегодно менять. Для людей это означает лишь одно - прививаться необходимо будет каждый год.

"Надежды на вакцину, конечно, же большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей – мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче", – пояснила профессор.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас четыре вакцины находятся на третьей фазе клинических испытаний. Но еще неизвестно, смогут ли они остановить эпидемию на 100%.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом.