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Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских

Новина українською → США, Понедельник 08 февраля 2021 09:27
Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com.kamenskux)
Автор: Людмила Жукова

Потап и Настя Каменских нарвались на критику со стороны владельца одного из прокатов элитных автомобилей в Майами. Он рассказал, как некультурно ведут себя звезды, а также возмутился их отношением к сервису.

Об этом рассказал Марк Пугачев на видео, опубликованном на YouTube-канале Big Money.

Как оказалось, семейная парочка Потапа и Насти показали себя с совсем нехорошей стороны. Они арендовали автомобиль на отдыхе, а вернули его, просто написав в сообщении владельцу проката. По его словам, он вынужден был искать машину по всему аэропорту. К тому же, авто было в ужасном состоянии.

"Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них... Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак", - поделился бизнесмен.

Пугачев отметил, что например, Тимати его поразил адекватностью и приятным отношением. Макс Барских тоже очень интеллигентный.

"Тимати давали машину, так легко было, все просто. Макс Барских очень душевный человек. С большим удовольствием даем ему наши автомобили. Ханна, Пашу, Нюша — очень приятные", — рассказал директор проката.

Директор проката машин рассказал неприятные детали о Потапе и Насте Каменских

Как мы ранее писали, особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета.

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