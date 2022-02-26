"Я устал": пользователи сети рассказали почему не ходят на свидания

calconnor22 выдвинул теорию, что приложения для знакомств сильно повлияли на романтические отношения молодых людей. По мнению автора публикации, люди тратят много время на переписки и лайки, не желая общаться в реальной жизни.

"Постоянное чувство желания привязанности происходит из социальных сетей. Я пришёл к осознанию, что ничего не делаю, кроме как трачу своё время, общаясь с девушками, которые хотят общаться только в инстаграме, но при этом не берут трубку когда звоню, не говоря уже о встрече", - поделился своими неудачами парень.

Он также рассказал, что удалил всех подписчиц в инстаграме, чтобы посвятить себя любимым увлечениям. Реддитору надоело налаживать контакты с незнакомками онлайн, общение с которыми практически не приводит к реальным свиданиям.

"Мне пришлось взвесить все за и против, но на прошлой неделе я решил отписаться от каждой девушки в своём аккаунте в инстаграме. Это не потому, что я женоненавистник, я совсем не такой. Это больше связано с тем, как обычному человеку показывают, насколько он легко утилизируется. Это пустая трата времени - смотреть их сторис и лайкать их фотографии, потому что это время и усилия, которые я мог бы потратить на свои увлечения.", - объяснил свое решение calconnor22.

"Свидание - это как подработка" (фото: unsplash)

Другие пользователи Reddit поспешили поделиться своими версиями, почему молодые люди устали встречаться с девушками вживую. Со слов многих , настоящие свидания - утомительный процесс, который требует много сил, времени, а иногда и денежніх вложений.

"Свидания - это как подработка. У меня нет ни времени, ни энергии", - ответил shabutaru118.

Некоторые парни сравнили свидания с собеседованием на работу - на встречах, по мнению комментаторов, необходимо производить хорошее впечатление и в очередной раз рассказывать о себе. При этом, как отмечают реддиторы, не факт, что знакомство пройдёт удачно и у вас с девушкой в дальнейшем сложатся романтические отношения.

"Вы платите деньги за то, чтобы кто-то взял у вас интервью, и есть большая вероятность, что вы не получите работу. И если вы получите работу, вам придётся постоянно прилагать больше усилий, чтобы сохранить работу. Невозможно войти в ритм и оседлать волну", - объяснил fartsNdoom.

Часть реддиторов решили, что свидания влияют на их психическое состояние - по мнению участников обсуждения, трудно соответствовать чужим ожиданиям и постоянно кем-то притворяться, чтобы понравиться только ещё возможному партнёру.

Другие пользователи платформы уверены, что свидания - невыгодное финансовое вложение. Молодые люди не хотят тратиться на организацию встречи с девушками, которых, вероятно, больше не увидят.

"Честно говоря, я бы предпочёл быть одиноким, чем иметь дело со всеми хлопотами, связанными со свиданиями. Эмоционально и финансово я действительно не в том состоянии, чтобы разбираться с кучей промахов с целью найти жену" - поделился chucklesthe2nd