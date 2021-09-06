Юрий Горбунов замахнулся на "Оскар" после рождения ребенка

Участники форума поинтересовались у Горбунова, который сейчас снимает сериал "Скажені сусіди", что он считает своим большим успехом в жизни, и почему именно так назвал новый проект.

"Сериал "Скажені сусіди" - это производная от нашего фильма "Скажене весілля", которым я очень горжусь. Это первый украинский фильм, который установил национальный рекорд. До нас еще никто сугубо украинский продукт не делал популярным. "Скажене весілля" - стало первым украинским фильмом, чей формат был экспортирован за границу - в США, Польшу, Чехию, Канаду, Литву та другие. Разбирая эту составляющую успеха, почему так произошло? Я могу точно сказать, что мы не ставили перед собой задачу сделать рекорды, собрать миллионы, которые мы, к счастью, собрали. Мы ставили цель - сделать качественное кино для всех, для каждого. Обычную народную комедию, которая будет узнаваемой для всех", - сказал он.

"Почему она "выстрелила", и нашла отклик в сердцах украинцев? Потому что это кино о нас, об украинцах. Каждый узнал себя, своего отца, своего соседа. И тогда я понял, что для нас гораздо ближе всегда будет то, что происходит вокруг нас. Те люди, звезды Голливуда - где-то там далеко. Но, конечно, я как актер, продюсер - я мечтаю получить "Оскар". Если бы Уинфри взяла у меня интервью - это было бы классно, крутая история, о которой можно мечтать. И здесь среди коллег есть американский режиссер Тим Стори, друг Опры Уинфри, может, он ей это передаст", - улыбаясь добавил Юрий.

Юрий Горбунов (фото: пресс-служба 1+1)

Отметим, что на мероприятии Горбунов "засветился" не только с признанным писателем и режиссером Тимом Стори, но и вместе с другими известными спикерами: мотивационным тренером Ником Вуйчичем; психологом Аланом Пизом; биологом Кэролайн Лиф; автором бестселлеров Робином Шармом; звездами "плюсов" Валентиной Хамайко и Владимиром Рабчуном и многими другими.

Валентина Хамайко (фото: пресс-служба 1+1)

Кроме того, по завершению онлайн-форума состоялась благотворительная акция для проекта "Здійсни мрію". Все участники и спикеры объединили усилия ради осуществления мечты тяжелобольных детей и обеспечение работы школ в больницах Украины - сделав благотворительный взнос в сумме 800 тыс. грн.