ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Забрали даже батареи: солистка KAZKA Зарицкая рассказала, что сделали оккупанты с ее домом в Гостомеле

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 10:41
Забрали даже батареи: солистка KAZKA Зарицкая рассказала, что сделали оккупанты с ее домом в Гостомеле Фото: Александра Зарицкая рассказала о зверствах оккупантов (facebook com kazka band)
Автор: Людмила Жукова

Александра Зарицкая из KAZKA недавно вернулась из США в Украину. Она поведала, что российские оккупанты сделали с ее домом в Гостомеле Киевской области.

Об этом артистка рассказала в интервью программе Утро из Украины.

Жилье в Гостомеле она купила два года назад.

По ее словам, она хотела ставить решетки или ролеты защитные, думала оставить жилье с европейским видом.

"Никогда не было ощущения, что там небезопасно. Сигнализация есть, но без заборов. Остались фотографии, картины, которые я рисовала. Но забрали очень странные вещи. Они не очень дорого стоят, но, наверное, им в хозяйстве оно пригодилось бы. Полотенцесушитель в ванной открутили, забрали большие электрические батареи, которые висели на стенах. Перевернули все верх дном. Искали в пустых коробках iPhone", - отметила Александра.

Певица рассказала, что россияне побили ее машину топорами. Сейчас в Гостомеле она не живет из-за опасности и диверсантов, которые там были.

"Наш лес большой и тянется аж до границы Беларуси. К нам приходили саперы. Говорили, что русские прячут мины под унитазом, и когда наживаешь кнопку срабатывает растяжка. Также прячут мины под матрасы, в обувь, стиральную машинку. Одна наша машина осталась под домом и они ее топорами побили. Украли аккумулятор, разбили стекло", - поделилась звезда.

Зарицкая отметила, что теперь нужно будет нормально потратиться, чтобы все восстановить.

"Наверное, потому что поняли, что на ней они никуда не выедут, ключей дома нигде не нашли. Там уже так краска отшелушилась везде, и теперь надо будет нормально раскошелиться", - резюмировала она.

Как мы ранее писали, российские оккупанты ограбили солистку KAZKA Александру Зарицкую.

Читайте также, что Леся Никитюк растрогала историей девочки Лейлы из Краматорска.

Читайте LITE в Google News
KAZKA
STYLER
Мобилизация в Украине: как могут наказать призывника за неприбытие по повестке
Мобилизация в Украине: как могут наказать призывника за неприбытие по повестке