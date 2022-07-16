Захватит ураган страстей! Эти знаки Зодиака в августе ждут перемены в любви
Гороскоп на август гласит, что любовная сфера окажется на высоте. Женщины начнут кокетничать и наряжаться, а мужчины перейдут к активным действиям. Заводить интрижки на стороне рекомендуется, так как это приведет к разрыву с постоянным партнером.
А вот те, кто подумывал о шаге вперед - совместном проживании, походе в ЗАГС или обдумывал рождение ребенка, стоит поторопиться. В августе все эти начинания будут удачны.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в августе ждут приятные изменения в сфере отношений и любви. Кто станет счастливчиком - читайте ниже.
Телец
Свободные Тельцы смогут после долгого одиночества смогут наладить личную жизнь. Нужно всего лишь чаще бывать на людях и проявлять хотя бы минимальную инициативу.
Любое знакомство, которое сначала покажется бесперспективным, имеет все шансы перерасти в яркий роман с достойным продолжением. А семейным Тельцам стоит больше доверять своему партнеру и делиться наболевшим, но злоупотреблять вниманием и сочувствием не рекомендуется.
Рак
Проявите в августе смелость и настойчивость и получите достойную награду - могут быть судьбоносные встречи. Но отношения завяжутся только при наличии смелости.
Семейные представители этого зодиакального созвездия будут купаться в гармонии и полном взаимопонимании. Вторая половинка поддержит, проявит больше внимания и даже пойдет навстречу в конфликтных ситуациях.
Весы
Конец лета станет периодом ярких впечатлений и волнующих свиданий. Есть все шансы встретить долгожданного спутника жизни, поэтому стоит чаще бывать в людных местах, принимать приглашения в гости и на прогулки.
У семейных Весов надвигается туча, которая может положить конец отношениям. А все из-за желания сменить партнера и всю жизнь. Астрологи рекомендуют не принимать поспешных решений, а отпустить ситуацию на время.
Водолей
Парам, которые уже давно находятся в отношениях, стоит задуматься о смене статуса. Именно сейчас наступает самое удачное время для создания крепкой семьи.
Одинокие Водолеи встретят человека своей мечты, но завоевать его сердце будет непросто. Нужно немного сбавить обороты и не брать штурмом объект своей симпатии - и тогда точно все сложится удачно.
Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака август принесет хлопоты.
А также рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака август станет месяцем побед.