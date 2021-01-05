Что запрещается делать в Рождественский сочельник: самые главные табу

6 января принято отмечать Рождественский сочельник - канун праздника Рождества Христова. Считается, что название сочельника происходит от соченя - названия лепешек на конопляном масле, которые пеклись ранее на праздник.

Этот праздник издавна таит в себе множество тайн. Считается, что до этого дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее осуществить.

В конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.

В сочельник категорически нельзя работать (фото: big-rostov.ru)

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с медом и фруктами. Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, а после окончания приема пищи верующие направляются в храм на вечернее богослужение.

Что нельзя делать 6 января, в сочельник

Нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.

На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

Нельзя употреблять и спиртное.

Запрещается охотиться или рыбачить.

Запрещено гадать и ворожить.

Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.

В этот день нельзя жадничать.

После празднования Сочельника христиане приступают к встрече светлого праздника Рождества Христова!

Как мы ранее писали, синоптики уточнили прогноз на Рождество.