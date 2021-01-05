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Что запрещается делать в Рождественский сочельник: самые главные табу

Новина українською → Вторник 05 января 2021 19:26
Что запрещается делать в Рождественский сочельник: самые главные табу Рождественский сочельник наступает 6 января (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

6 января принято отмечать Рождественский сочельник - канун праздника Рождества Христова. Считается, что название сочельника происходит от соченя - названия лепешек на конопляном масле, которые пеклись ранее на праздник.

Этот праздник издавна таит в себе множество тайн. Считается, что до этого дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее осуществить.

В конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.

Что запрещается делать в Рождественский сочельник: самые главные табуВ сочельник категорически нельзя работать (фото: big-rostov.ru)

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с медом и фруктами. Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, а после окончания приема пищи верующие направляются в храм на вечернее богослужение.

Что нельзя делать 6 января, в сочельник

  • Нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.
  • На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
  • Нельзя употреблять и спиртное.
  • Запрещается охотиться или рыбачить.
  • Запрещено гадать и ворожить.
  • Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.
  • В этот день нельзя жадничать.

После празднования Сочельника христиане приступают к встрече светлого праздника Рождества Христова!

Как мы ранее писали, синоптики уточнили прогноз на Рождество.

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