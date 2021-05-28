Заражения и инфекции: косметолог рассказала всю правду про чистку лица
Многие слышали про процедуру чистка лица и думают, что она сделает кожу неузнаваемой, сияющей, чистой и гладкой. Но кроме пользы эта процедура может таить в себе множество опасностей.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Чистка лица не будет нужна в следующем случае:
- Прежде чем пойти на чистку, попробуйте тщательно и правильно очищать кожу и использовать средства для домашнего пилинга (кислоты и энзимы). В большинстве случаев при системном применении они решают проблему черных точек и воспалений.
Чистка лица нужна не всем (фото: pexels.com)
Чистка лица (я советую старую добрую механическую чистку) нужна в следующих случаях:
- Серьезная степень акне. Когда на лице много воспалительных элементов с гнойным содержимым или есть кисты (несколько воспалений, объединившихся в одно большое), чистка лица станет первой мерой лечения. Чтобы приступить к лечению серьезных форм акне, нужно для начала убрать имеющиеся воспаления. Это немного облегчит задачу.
- Тугой сальной секрет. Это означает, что кожное сало очень плотное и его не получается растворить домашними пилингами и другими косметическими средствами, предназначенными для этой проблемы.
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Длительное воспаление. Воспалений не много, кожное сало не тугое, но по какой-то причине воспаление не спадает продолжительное время. В данном случае чистка необходима для того, чтобы не допустить рубцов и пигментации, которые неизбежны при длительном воспалении.
- Если правильный уход не дал никаких результатов, стоит обратиться к врачу. Если вы ставите целью чистки "почистить кожу" раз и навсегда (или надолго), так не получится: спустя 2 недели необходимость в чистке появится снова.
Важно: Не делайте чистку самостоятельно. Самым безобидным последствием могут стать пятна постакне, которые непросто вывести. Гораздо более тяжелыми последствиями могут стать заражение крови, золотистым стафилококком и другими инфекциями. Поэтому доверяйте лицо не иначе как профессионалу.
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