ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заражения и инфекции: косметолог рассказала всю правду про чистку лица

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 19:09
Заражения и инфекции: косметолог рассказала всю правду про чистку лица Чистка лица может обернуться проблемами (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие слышали про процедуру чистка лица и думают, что она сделает кожу неузнаваемой, сияющей, чистой и гладкой. Но кроме пользы эта процедура может таить в себе множество опасностей.

Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

Чистка лица не будет нужна в следующем случае:

  • Прежде чем пойти на чистку, попробуйте тщательно и правильно очищать кожу и использовать средства для домашнего пилинга (кислоты и энзимы). В большинстве случаев при системном применении они решают проблему черных точек и воспалений.

Заражения и инфекции: косметолог рассказала всю правду про чистку лица

Чистка лица нужна не всем (фото: pexels.com)

Чистка лица (я советую старую добрую механическую чистку) нужна в следующих случаях:

  • Серьезная степень акне. Когда на лице много воспалительных элементов с гнойным содержимым или есть кисты (несколько воспалений, объединившихся в одно большое), чистка лица станет первой мерой лечения. Чтобы приступить к лечению серьезных форм акне, нужно для начала убрать имеющиеся воспаления. Это немного облегчит задачу.
  • Тугой сальной секрет. Это означает, что кожное сало очень плотное и его не получается растворить домашними пилингами и другими косметическими средствами, предназначенными для этой проблемы.

Скорая помощь: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок обезвоженную кожу

  • Длительное воспаление. Воспалений не много, кожное сало не тугое, но по какой-то причине воспаление не спадает продолжительное время. В данном случае чистка необходима для того, чтобы не допустить рубцов и пигментации, которые неизбежны при длительном воспалении.

  • Если правильный уход не дал никаких результатов, стоит обратиться к врачу. Если вы ставите целью чистки "почистить кожу" раз и навсегда (или надолго), так не получится: спустя 2 недели необходимость в чистке появится снова.

Важно: Не делайте чистку самостоятельно. Самым безобидным последствием могут стать пятна постакне, которые непросто вывести. Гораздо более тяжелыми последствиями могут стать заражение крови, золотистым стафилококком и другими инфекциями. Поэтому доверяйте лицо не иначе как профессионалу.

Напомним, косметолог рассказала, как привести лицо в порядок после неудачного пилинга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни кожа косметолог косметика красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В школах Киева прозвучали последние звонки: как отпраздновали выпускники (фото и видео)
В школах Киева прозвучали последние звонки: как отпраздновали выпускники (фото и видео)