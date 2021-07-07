В жаркую страну или на дачу: косметолог рассказала, что точно надо взять из косметики в отпуск
Какую косметику не брать, а какая точно пригодится (фото: pexels.com)
Собираетесь в отпуск? Не забудьте про уход за кожей. И неважно, отправляетесь вы в жаркий Египет и ОАЭ или на пару дней на дачу за город, важно собрать правильную косметичку.
На отдых совершенно нет необходимости везти всю свою полку. Берите самое необходимое. И желательно - в travel-формате. Об этом в своем Instagram рассказала Хади Бьютихаб.
Что взять с собой в отпуск из косметики
Для лица:
- Базовый уход: гидрофильный бальзам, гель для умывания, любимый увлажняющий крем и защиту от солнца;
- В путешествии никто не застрахован от появления комедонов и воспалений, поэтому сыворотка / тоник с кислотами не будут лишними;
- После перелета / долгой дороги возможно появление обезвоженности. Плюс при продолжительном нахождении на солнце кожа нуждается в поддержке антиоксидантов. Можно выбрать сыворотку / мист, которая будет "убивать" двух зайцев - недостаток влаги и свободные радикалы.
- Если любите тканевые маски - пожалуйста.
- Помним о индивидуальных мерах защиты. Маска - наше все. Если предстоит долгий перелет, лучше выбрать маску из шелка. Никакого парникового эффекта и раздражений.
- Бальзам для губ, он же бальзам для кутикулы, рук и иногда… пяток.
Лучше все брать в мини-форматах (фото: pexels.com)
Для тела:
- Берите с собой в поездку свой надежный дезодорант.
- И санитайзер. Обязательно.
- Лосьон для тела лучше выбирать, конечно, в travel-формате.
- Если есть потребность в отшелушивании кожи тела, удобнее всего взять с собой рукавичку кесе. Берите ее смело в спа или баню. Или просто используйте в душе.
Питание и добавки: нутрициолог дала советы, как быстрее восстановиться после коронавируса
Если остановитесь в отеле, крем для тела там, скорее всего, найдется (фото: pexels.com)
Для волос:
- Шампуни и кондиционеры мы редко берем с собой - слишком объемные баночки. Если вы размещаетесь в отеле, то этого добра всегда там достаточно. Если критично брать свое - выбирайте миниатюрные форматы или переливайте продукты в меньшие объемы.
- Что точно удобно брать - маски в саше. Идеально в таком случае взять одну для глубокого очищения кожи головы, другую - восстанавливающую.
Раньше стилист показала, какой тип купальника увеличит грудь и уменьшит талию.