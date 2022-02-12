Женщину атаковали хейтеры из-за веса, но она научилась на этом зарабатывать

33-летняя британка Даниэль Гардинер (Danielle Gardiner) столкнулась с хейтерами в сети из-за своего веса, однако она не пала духом и стала хорошо зарабатывать блогадаря своим формам.

Модель рассказала, что значительно поправилась во время и после беременности в 22 года, из-за чего окружающие начали регулярно критиковать ее внешность. Героиня материала была закомплексованной и неуверенной в себе, годами пыталась похудеть и избегала контактов с людьми.

Когда ее сыну исполнилось пять лет, женщина увидела в Facebook рекламу семинара об уверенности в себе от компании, которая сотрудничает с плюс-сайз-моделями, и подала заявку на участие.

"Семинар научил меня любить себя - за себя, а не за то, как я выгляжу. Я поняла, что красота бывает разных форм и размеров. После этого я почувствовала вдохновение и надежду впервые за многие годы. Я начала верить, что я красивая", - поделилась британка.

Позже Гардинер приняла участие в конкурсе за звание «Мисс Пышные формы Великобритании» и начала публиковать в Instagram фотографии, на которых позирует в нижнем белье. По словам модели, тогда она впервые была довольна тем, как выглядит.

Сейчас у неё более 120 тысяч подписчиков и она сотрудничает с крупными брендами одежды. Благодаря своей фигуре Даниэль зарабатывает от 10 тысяч до 15 тысяч фунтов стерлингов (от 380 тысячдо 570 тысяч гривен) в месяц.

Гардинер подчеркнула, что некоторые хейтеры до сих пор пишут о том, что она не годится в модели. Однако женщина игнорирует негативные комментарии.

"Мне платят целое состояние за то, что я толстая. Я бы не работала моделью и не имела бы столько подписчиков в Instagram, если бы была стройной. В индустрии много худых моделей, я бы просто не выделялась среди них" - заключила она.