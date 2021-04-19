Жирная точка: нутрициолог рассказала, стоит ли принимать антибиотики

Извечный вопрос, который волнует адептов всего натурального, включая новые методы лечения различных заболеваний с помощью питания и функциональной медицины - пить или нет антибиотики.

Катерина поставила жирную точку в этом вопросе, написал пост, что думает об антибиотиках она. В двух словах свое отношение нутрициолог выразила народной мудростью: "Заставь дурака молиться - он себе лоб расшибет"...

"В том смысле, что крайности - они везде крайности. И, как известно, до добра они редко доводять. Пытаться вылечить бактериальные, грибковые и паразитарные инфекции, надеясь только на натуральные методы и даже тогда, когда они не дают желаемого результата, - это пример крайности", - написала Катерина.

В вопросах антибиотиков Катерина не советует впадать в крайности (фото: instagram.com/food4vita)

Йенсен привела пример, рассказав, что ей написала клиентка, у которой случилось обострение цистита.

"Жизнь не мила, спасите, пожалуйста". На тот момент Ольга уже принимала назначенные мной противогрибковые и антибактериальные травы в совокупности с пробиотиками, которыми мы решали проблемы с кожей. Питание у нее было почти идеальное с редкими перекосами в сахарную сторону", - рассказала нутрициолог.⠀

Далее специалист увеличила дозировки трав и поменяла витамины. Цистит начал отступать, и только клиент обрадовалась, как очередной скандал в семье и последующий стресс вызвали новый приступ.

"Я не стала менять курс трав и пробиотиков, а отправила ее "сдаваться" обычному врачу. Она, нехотя, но после нескольких дней, согласилась. Ольга закончила курс лечения за 3 дня, а потом продолжила придерживаться наших, натуральных, способов поддержки иммунитета и микрофлоры. В итоге, про цистит она не вспоминает уже почти 2 года!", - рассказала Йенсен.

Но могло бы ведь быть совсем по-другому, добавила специалистка.

"Ах! Эти ужасные антибиотики - это разрушение себя изнутри! А как же моя прекрасная микрофлора?", - и итогом мог бы стать хронический цистит с куда более частыми и болезненными рецидивами. Мораль сей басни: антибиотики - это иногда разумная необходимость, если применять их к месту и по назначению специалиста", - написала Катерина.

Да, конечно, сначала стоит попробовать убрать проблему без них, но если это не сработает, то незачем упираться "рогом в клумбу натуральности", подытожила Катерина.

"Тело у вас одно, и некоторый ущерб будет сложно восстановить", - завершила свой пост Йенсен.