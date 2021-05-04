В жизни наметится нечто увлекательное: у кого сегодня будет удачный день

Гороскоп на вторник, 4 мая, для некоторых знаков Зодиака сулит приятные сюрпризы в жизни. При этом для кого-то день обещает стать очень успешным. Астрологи рассказали, кто эти счастливчики.

Овен

В жизни Овнов наметится нечто новое и увлекательное. Эту возможность нельзя упустить! Новые перспективы сулят потрясающие изменения дома и на работе.

Близнецы

В этот период ваша жизнь будет складываться просто прекрасно, даже если Ваши отношения с близкими будут наполнены неясностью и недоразумениями. Приготовьтесь к тому, что в скором времени в них произойдут серьезные перемены.

Дева

Вы будете преисполнены поистине удивительной ментальной энергии, которая наполнит вас множеством новых увлекательных замыслов и идей. Расслабьтесь и предайтесь полету своей фантазии.

Козерог

Сегодня можно заработать, но не без осложнений. Впрочем, заработок это все равно одноразовый, так что не стоит заострять внимание на сложностях.

Водолей

Если вы мечтаете о любви, тогда сегодня она сама найдет вас. Впрочем, если проявите инициативу, то это случится раньше. Так или иначе, вы в выигрыше.