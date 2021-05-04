Журналисты показали шикарный дом Лободы под Киевом: стоит 12 миллионов

Украинская певица Светлана Лобода живет на две страны. Большое количество времени она проводит в России, но и об Украине не забывает. Так, звезда приобрела под Киевом шикарный дом, но записала его на маму.

Особняк находится не в очень престижном районе. Это не Конча-Заспа, а поселок Гореничи на Житомирской трассе. Тут нет шикарных развлечений, а только сосновый лес и дачные домики.

Дом Лободы тоже находится между сосен, в нем три этажа, есть бассейн. Звезда постоянно на гастролях и жилье пустует. С помощью дрона журналисты увидели, что домик оформлен в итальянском стиле и разделен на два крыла. Круглые сутки недвижимость находится под наблюдением. Над озеленением территории поработал ландшафтный дизайнер.

В интерьере преобладают светлые оттенки с дополнением золотого цвета. Гостиную украшает большая люстра и портрет знаменитости, который разместился на одной из стен.

На втором этаже оборудована гардеробная, где хранятся старые сценические костюмы звезды. Также во дворе есть бассейн, просторная беседка и стеклянная терраса.

Лобода купила дом в Гореничах

Лобода купила дом в Киевской области