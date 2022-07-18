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Знаки Зодиака, которым повезет с деньгами уже завтра

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Понедельник 18 июля 2022 07:05
Знаки Зодиака, которым повезет с деньгами уже завтра Фото: Кому повезет с деньгами по гороскопу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля расскажет о тройке знаков Зодиака, которые уже сегодня-завтра могут рассчитывать на небывалое финансовое везение.

Прогнозом с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Близнецы

У вас появится новый канал заработка. Это обеспечит хорошую финансовую подушку для реализации задуманного. Однако, если вы планируете заняться оформлением кредита, то столкнетесь с бюрократией и проверкой всех ваших финансовых каналов. Лучше не на этой неделе.

Водолей

Представителей Водолея на этой неделе ждет неплохой доход. Но желательно не распространять об этом на работе, среди сослуживцев. Дома будьте готовы к неожиданному ремонту.

Рыбы

Для Рыб в бизнесе все будет на высшем уровне. Переговоры будут проходить по вашему сценарию, и вы сможете заключить сделку на ваших условиях с огромной выгодой для вас.

Ранее мы писали прогноз на неделю для всех знаков Зодиака в любви, здоровье, финансах.

Также астрологи рассказали, каким парам среди знаков Зодиака суждено навеки быть вместе.

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