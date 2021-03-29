ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти знаки Зодиака ждет сегодня успех: названы главные везунчики

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 05:42
Эти знаки Зодиака ждет сегодня успех: названы главные везунчики Коллаж РБК-Украина: гороскоп на 29 марта 2021
Автор: Lite

Гороскоп на 29 марта сулит некоторым знакам Зодиака успех в карьере и решении финансовых вопросов. Возможно также повышение по службе.

Астрологи назвали главных везунчиков 29 марта и сообщили, к кому планеты и звезды проявят особенное внимание. Об этом пишет orakul.com.

Лев

Вы сможете достичь неплохих результатов в своей карьере, если не будете бояться перемен и начнете активнее пробовать новые методики.

Весы

Весам необходимо четко обозначить свои профессиональные цели. Вы сможете серьезно продвинуться по карьерной лестнице, но только в том случае, если будете точно знать, чего хотите. Без соблюдения этого условия вы будете топтаться на месте.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут развивать далеко идущие проекты на работе. Если вы будете вкладываться в эти проекты, то вас ждут большие карьерные перспективы. Сейчас нужно поработать для своего успешного будущего.

Стрелец

Если вы сможете максимально использовать все возможности, которые появятся у вас сегодня, то карьера пойдет в рост. В отношениях с коллегами сделайте ставку на шарм и убедительность.

Козерог

Влияние Меркурия сулит вам успех на профессиональном поприще. У вас появятся интересные идеи, которые вы будете с удовольствием воплощать в жизнь. Ваши проекты обретут конкретные очертания, а хорошая реакция позволит не упустить интересные предложения.

Напомним, мы писали о женском гороскопе с 29 марта по 4 апреля.

Ранее астрологи рассказали, что изменится для Дев в финансах и любви в апреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп астрологи
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"
В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"