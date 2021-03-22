Эти знаки Зодиака ждет успех в первый день новой недели

Гороскоп на 22 марта 2021 сулит некоторым знакам Зодиака положительные перемены в разных жизненных сферах - будь то любовь, финансы или карьера.

Овен

Сегодня светила будут оказывать самое благотворное воздействие на профессиональную деятельность всех Овнов. Все ваши начинания окажутся крайне удачными. День сулит повышения, поощрения, ответственные задания. Вы легко будете находить общий язык с окружающими и сможете очаровать их.

Рак

Если вы занимаете руководящий пост, то сегодня сможете повысить престиж своей организации, предложив совершенно конкретные и очень актуальные нововведения.

Весы

Поддержка Луны даст второй шанс тем вашим проектам, о которых вы уже и думать забыли. Да еще какой второй шанс! Вы будете смелы и решительны как никогда.

Стрелец

Сегодня вы наконец сможете преодолеть трудности, и в работе начнется белая полоса. Планируя что-то, опирайтесь на реальные финансовые активы.

Козерог

Работа сегодня вам будет приносить радость. Удача будет у того, кому предстоит сдавать экзамены, проходить конкурс на должность, публиковать книгу или научную работу, организовывать выставку.