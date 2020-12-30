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Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко показали своих детей в милом видео

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 16:56
Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко показали своих детей в милом видео Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Ведущие информационно-аналитических программ на 1+1 Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко снялись в милом новогодне-рождественском видео. При этом, сделали это звезды не сами, а со своими детьми.

Так, ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур снялась с сыном Артемом, ведущая "Право на Власть" Наталья Мосейчук - с младшим сынишкой Матвеем, а ведущая утреннего выпуска "Телевизионной службы новостей" Маричка Падалко появилась в ролике вместе с дочкой Екатериной. Вместе с детьми звезды канала испекли рождественские вкусняшки.

На видео Алла Мазур достает из печи душистые пряники и ставит на стол, после чего все вместе начинают создавать пряничные композицию.

Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко показали своих детей в милом видео

Алла Мазур со своим сыном (скриншот)

Маричка Падалко посыпает елку из печенья сахарной пудрой, а дети примеряют карнавальные маски и смеются.

Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко показали своих детей в милом видео

Маричка Падалко с дочкой (скриншот)

Наталья Мосейчук с сыном Матвеем украшают Пряничный домик, в то время как за окном царит идеальная зимняя атмосфера: падает пушистый снег, а в окне отображаются яркие огоньки уличных фонарей.

Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко показали своих детей в милом видео

Наталья Мосейчук с младшим сыном (скриншот)

Отметим, что одной из важных идей видео является возвращение к неизменным традициям и переосмыслению истинных ценностей после бурных событий 2020 года, которые во многом изменили людей и их жизни. Именно поэтому звезды в ролике празднуют Новый год дома в кругу близких друзей и родных.

Мазур, Мосейчук и Падалко снялись с детьми в праздничном милом видео

Ранее звезда "1+1" впервые рассказала, как познакомилась с мужем и как возлюбленный делал ей предложение.

Также недавно мы писали, что Алла Мазур откровенно рассказала, как узнала об онкологии.

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