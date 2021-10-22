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"Маска": что известно про самого бунтарского участника первого выпуска второго сезона

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Пятница 22 октября 2021 18:31
"Маска": что известно про самого бунтарского участника первого выпуска второго сезона Шоу "Маска" стартует 23 октября на канале "Украина" (кадр из шоу)
Автор: Lite

23 октября в 21:00 канал "Украина" покажет первый выпуск второго сезона шоу "Маска", в котором зрители познакомятся с первой семеркой участников, среди которых будет яркий бунтарь - молодой рокер Котик.

Первоначальная идея создания персонажа, говорит художница по костюмам гипершоу Леся Патока, крутилась вокруг темы рейва, то есть Котик еще тот знаток вечеринок и дискотек.

"Наш Котик очень стильный, это и объясняет его трендовая одежда. Специально для героя мы создали особую флуоресцентную куртку сверхмодных кислотных цветов, сзади которой нарисована точная копия Котика, который охотится на рыбку. У него модные широкие брюки с лентами, которые якобы расписаны иероглифами, но на самом деле мы зашифровали там разные уменьшительно-ласкательные клички котов на нашем языке", - поделилась Леся в эфире канала.

Также у Котика есть невероятное количество стильных и тематических аксессуаров - серебряные серьги в форме крестов и рыбки, чокер с шипами, а также мотоциклетные перчатки, которые подчеркивают его уникальные железные когти. Их мастера создавали собственноручно по уникальной технологии. Но это не единственная особенность героя.


"Он имеет самые большие глаза из всех персонажей второго сезона и самую большую голову на проекте! Все это мы создавали сами. А еще Котик - это единственный герой, мех которого сформирован вручную – его расписывали три мастера, то есть это не принт. В середине маски есть тело, которое придает нашему герою массу в несколько раз больше самой звезды. И, что интересно, это не мешает участнику так круто танцевать и зажигать! Честно скажу, создавая маску, я и подумать не могла, что такой толстый котик, может так круто двигаться", - отметила Патока.

&quot;Маска&quot;: что известно про самого бунтарского участника первого выпуска второго сезона

Так выглядит Котик (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее одна из звездных детективов "Маски" - Оля Полякова - рассказала о кризисе в отношениях с мужем-бизнесменом.

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