"Маска": что известно про самого бунтарского участника первого выпуска второго сезона

Первоначальная идея создания персонажа, говорит художница по костюмам гипершоу Леся Патока, крутилась вокруг темы рейва, то есть Котик еще тот знаток вечеринок и дискотек.

"Наш Котик очень стильный, это и объясняет его трендовая одежда. Специально для героя мы создали особую флуоресцентную куртку сверхмодных кислотных цветов, сзади которой нарисована точная копия Котика, который охотится на рыбку. У него модные широкие брюки с лентами, которые якобы расписаны иероглифами, но на самом деле мы зашифровали там разные уменьшительно-ласкательные клички котов на нашем языке", - поделилась Леся в эфире канала.

Также у Котика есть невероятное количество стильных и тематических аксессуаров - серебряные серьги в форме крестов и рыбки, чокер с шипами, а также мотоциклетные перчатки, которые подчеркивают его уникальные железные когти. Их мастера создавали собственноручно по уникальной технологии. Но это не единственная особенность героя.



"Он имеет самые большие глаза из всех персонажей второго сезона и самую большую голову на проекте! Все это мы создавали сами. А еще Котик - это единственный герой, мех которого сформирован вручную – его расписывали три мастера, то есть это не принт. В середине маски есть тело, которое придает нашему герою массу в несколько раз больше самой звезды. И, что интересно, это не мешает участнику так круто танцевать и зажигать! Честно скажу, создавая маску, я и подумать не могла, что такой толстый котик, может так круто двигаться", - отметила Патока.

Так выглядит Котик (фото: пресс-служба канала "Украина")