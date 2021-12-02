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Экс-участник "Холостячки 2" пожаловался на оскорбления семьи после шоу: Огневич его поддержала

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 13:32
Экс-участник "Холостячки 2" пожаловался на оскорбления семьи после шоу: Огневич его поддержала Максим Тарапата и Злата Огневич (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Марина Настевич

Выбывший участник шоу "Холостячка 2" Максим Тарапата, который покинул его за шаг до финала - в 11 выпуске, рассказал, что после полуфинала на его семью посыпались оскорбления в сети.

На своей странице в Instagram расстроенный мужчина признался, что его мама несколько дней плакала из-за этого, и призвал всех быть добрее.

По словам Максима, его родных называли очень нехорошими словами в сети.

"Долго думал, стоит ли рассказывать эту историю… Но слишком долго она крутится в голове! Моя мама сильно переживала, когда на нашу семью шли оскорбления… Ведь как только не называли. Маму уборщицей и содержанкой, сестру неадекватной, а семью в целом вообще "с прибамбасами". Несколько дней она плакала… Это, пожалуй, задевало меня сильнее всего!" - поделился мужчина.

Экс-участник &quot;Холостячки 2&quot; пожаловался на оскорбления семьи после шоу: Огневич его поддержала

Он добавил, что на экране эпизод с его семьей занял всего около 30 минут, но этого было достаточно для хейтеров, чтобы "навешать ярлыков на несколько жизней".

Также Тарапата отметил, что наблюдает за похожей "атакой" завистников и на "холостячку" Злату Огневич.

"Сейчас же я вижу, даже у себя в комментариях, сколько всего говорят про Злату, что очень часто выходит за любые рамки. За что и зачем? Ведь она, как и каждый из нас, проживает СВОЮ жизнь, как чувствует и как видит лучшее в первую очередь для себя, а так же для своих близких. Она глубокий человек и искренняя в своих мотивах и поступках. Это жестоко и несправедливо", - написал он.

Экс-участник &quot;Холостячки 2&quot; пожаловался на оскорбления семьи после шоу: Огневич его поддержала

Максим напомнил всем, что "за экранами телефонов и телевизоров находятся живые люди" и их близкие, которым может быть очень больно.

"Каждый из нас открывает двери своей личной жизни на обозрение. Свои сердца, в конце концов. Проживать личную жизнь перед камерами ещё то "счастье", ведь точно найдётся человек, который знает, как жить лучше и быть счастливее. Тем более, когда давать советы это наша национальная традиция. И в этом нет ничего плохого, ведь такие дискуссии, могут быть полезными и служить вдохновением для многих! Но когда доходит до оскорблений…" - подытожил экс-участник шоу.

Экс-участник &quot;Холостячки 2&quot; пожаловался на оскорбления семьи после шоу: Огневич его поддержала

Максим Тарапата рассказал о нападках на свою семью после крайнего выпуска "Холостячки 2" (фото: instagram.com/tarmaks)

Отметим, что на пост Тарапаты отреагировала сама Огневич. Она поставила сообщению лайк и оставила в комментариях смайлики, таким образом выразив свою поддержку.

Напомним, что ранее внезапно вернувшийся на "Холостячку 2" Роман Свечкоренко прокомментировал свой поступок.

Также мы писали, что в анонсе финала "Холостячки 2" узнали победителя, которого выберет Злата Огневич.

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