Ксения Мишина выгнала одного из участников "Холостячки" после признаний его жены

Ксения Мишина разоблачила одного из участников и выгнала с проекта

В 4 выпуске реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина выгнала одного из участников. Девушка публично разоблачила Назара Дзивульского, который решил рассказать, как сильно он дорожит своим сыном. Как оказалось, мужчина отказался от своего сына и прав на него. Об этом актрисе стало известно из видео, которое ей прислала бывшая жена Назара. Об этом говорится в материале "СТБ".

Инцидент с одним из участников произошел во время съемок четвертой недели во время проведения конференции. Главным разочарованием стало разоблачение Назара Дзивульского, который решил рассказать, как сильно он дорожит своим сыном. Однако в редакцию пришли данные о том, что мужчина полностью отказался от прав на своего ребенка.

"Это был сложный период в тот момент. Но я никогда не бросал своего сына. Тогда хотелось жене дополнительных финансов от государства", – попытался оправдаться мужчина.

Также мужчина добавил, что выплачивает супруге каждый месяц алименты в размере 2,5 тысячи гривен.

Назар Дзивульский (фото: stb.ua)

Уже после конференции Ксения Мишина, главная героиня реалити, посмотрела видео бывшей супруги Назара. Как выяснилось, сын Назара – Платон – практически не получал отцовской помощи. А виделся горе-отец с ним всего несколько раз за шесть лет. Кроме того, у мужчины есть задолженность по алиментам.

"Он бросил нас, когда Платону была неделя. С рождения ребенка он видел его раз 12. Сегодня он гордится им, а труда к этому не было приложено ни одного дня. Ни один день рождения он не провел с ним. Говорю, как перед Богом", – призналась Людмила.

Ксения Мишина публично разоблачила мужчину и сообщила, что пообщалась с его бывшей супругой.

"Приходить сюда и спекулировать на сыне… Тотальное вранье. Я позвонила маме Платона, и она мне рассказала, что за месяц до проекта Назар сообщил сыну, что он его отец", – прокомментировала Ксюша.

Ксения Мишина также сообщила участнику о том, что знает правду. А также добавила, что если Назар попытается отомстить бывшей жене за вскрытие фактов, то он будет иметь дело с адвокатами Ксении. Попрощаться с претендентом на ее сердце актрисе пришлось до церемонии роз.

Разозленный уже бывший участник реалити на камеру прокомментировал, что вообще неизвестно, почему Ксения Мишина рассталась с отцом своего сына. Слова супруги он назвал жесткой местью и посоветовал ей "найти мужика".

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