ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Люди, зачем вы здесь сидите?" Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 13:21
"Люди, зачем вы здесь сидите?" Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

В восьмом эфире шоу "Маска" на канале "Украина" зрители познакомились с гостьей проекта - очаровательной Чайною квіткою.

Этот оригинальный образ изрядно поразил звездных детективов, но их мнения относительно того, какая звезда могла замаскироваться в нем, разделились, из-за чего на шоу вспыхнул спор.

Как только таинственная героиня начала петь, Оля Полякова сразу отметила, что там замаскировалась певица.

Олег Винник предположил, что это Alina Pash.

А вот Андрей Данилко считал, что это может быть Alyosha, ведь манера исполнения Чайної квітки очень напоминает выступление певицы на Евровидении.

Настя Каменских и Полякова поддержали версию своего коллеги и решили узнать, есть ли в Чайної квітки дети, однако героиня отметила, что цветочки у нее только на чашечке.

Тогда DZIDZIO высказал догадку, что там спряталась певица Jerry Heil, однако Оля сразу возразила этой версии, ведь та гораздо меньшего роста.

&quot;Люди, зачем вы здесь сидите?&quot; Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

Героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"А почему Чайна квітка стоит на месте? Наверное, потому что там высокие каблуки и ей ходить неудобно. Ха-ха", - радовался DZIDZIO, продолжая настаивать на своей догадке.

Тогда Полякова решила спросить у очаровательной гостьи, они ли с ней подруги, но Чайна квітка призналась, что лично они не знакомы. В то же время героиня отметила, что она - коллега звездных детективов.

"Чайна квітка, а ты крумпли ешь?"- поинтересовался Винник, озадачив коллег, не знавших этого слова.

Как вдруг DZIDZIO выпалил, что это картошка.

"Зачем ты сказал? Ты всю хатку повалял, DZIDZIO!" - воскликнул рассерженный Винник.

"Это Alina Pash, потому что она поняла, что такое крумпли", - добавил он.

И DZIDZIO решил спихнуть вину на Полякову, которая сидит с ним рядом, мол это она сказала ему на ухо.

"Это не я, я ничего не говорила! Ты вообще что ли?!" - возмутилась Оля.

В конце концов детективы так и не смогли прийти к согласию. Каждый настаивал на своей версии.

Но каким же было удивление, когда Чайный цветок сняла маску, и все увидели там солистку коллектива Go_A Екатерину Павленко.

"Я очень обрадовалась, когда мне поступило предложение спрятаться под маской, ведь это любимое шоу основателя группы Go_A Тараса Шевченко. Его жена просто фанатеет от "Маски", поэтому мне очень интересно посмотреть на ее реакцию. Она еще в прошлом году спрашивала у меня, участвую ли я, потому что у нее были определенные подозрения", - призналась певица.

"Костюм у меня был комфортный, только надо было научиться держать равновесие с этой объемной чашкой на голове. Но мне кажется, что я справилась. Даже через эту бахрому на лице все было видно, и я с интересом смотрела на то, что происходило в зале и среди звездных детективов. На самом деле очень прикольно наблюдать за людьми, когда они даже не подозревают, что ты их видишь", - сказала Екатерина.

&quot;Люди, зачем вы здесь сидите?&quot; Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

Екатерина Павленко на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Кстати, в конце выпуска зрители в зале должны были выбрать героя, который попадет в полуфинал проекта.

Так, к Мухомору, Скандалу, Тигру, Работу и Жирафе присоединился рокер Котик, а вся страна узнала имя звезды под маской романтической Гориллы.

&quot;Люди, зачем вы здесь сидите?&quot; Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Ее, кстати, эксперты прозвали лучшей вокалисткой проекта.

"Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки", - обратилась звездный детектив Полякова к зрителям в зале.

"Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?" - возмутилась она.

Но не только Полякова - шокированы были все! Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.

&quot;Люди, зачем вы здесь сидите?&quot; Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

Олег Винник (фото: канал "Украина")

"Олег Винник раньше говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот - я точно ухожу из "Маски"! Все!" - заявила возмущенная звезда в эфире проекта.

Однако все же зрители сделали свой выбор и в восьмом выпуске была демаскирована горилла, в костюме которой пряталась известная певица TAYANNA.

&quot;Люди, зачем вы здесь сидите?&quot; Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

TAYANNA в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Пока неизвестно, вернется ли звездный детектив на свое кресло в "Маске"...

Ранее мы писали, что DZIDZIO готовит невероятное новогоднее выступление.

Читайте LITE в Google News
Оля Полякова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки
Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки