"Люди, зачем вы здесь сидите?" Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу
В восьмом эфире шоу "Маска" на канале "Украина" зрители познакомились с гостьей проекта - очаровательной Чайною квіткою.
Этот оригинальный образ изрядно поразил звездных детективов, но их мнения относительно того, какая звезда могла замаскироваться в нем, разделились, из-за чего на шоу вспыхнул спор.
Как только таинственная героиня начала петь, Оля Полякова сразу отметила, что там замаскировалась певица.
Олег Винник предположил, что это Alina Pash.
А вот Андрей Данилко считал, что это может быть Alyosha, ведь манера исполнения Чайної квітки очень напоминает выступление певицы на Евровидении.
Настя Каменских и Полякова поддержали версию своего коллеги и решили узнать, есть ли в Чайної квітки дети, однако героиня отметила, что цветочки у нее только на чашечке.
Тогда DZIDZIO высказал догадку, что там спряталась певица Jerry Heil, однако Оля сразу возразила этой версии, ведь та гораздо меньшего роста.
Героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
"А почему Чайна квітка стоит на месте? Наверное, потому что там высокие каблуки и ей ходить неудобно. Ха-ха", - радовался DZIDZIO, продолжая настаивать на своей догадке.
Тогда Полякова решила спросить у очаровательной гостьи, они ли с ней подруги, но Чайна квітка призналась, что лично они не знакомы. В то же время героиня отметила, что она - коллега звездных детективов.
"Чайна квітка, а ты крумпли ешь?"- поинтересовался Винник, озадачив коллег, не знавших этого слова.
Как вдруг DZIDZIO выпалил, что это картошка.
"Зачем ты сказал? Ты всю хатку повалял, DZIDZIO!" - воскликнул рассерженный Винник.
"Это Alina Pash, потому что она поняла, что такое крумпли", - добавил он.
И DZIDZIO решил спихнуть вину на Полякову, которая сидит с ним рядом, мол это она сказала ему на ухо.
"Это не я, я ничего не говорила! Ты вообще что ли?!" - возмутилась Оля.
В конце концов детективы так и не смогли прийти к согласию. Каждый настаивал на своей версии.
Но каким же было удивление, когда Чайный цветок сняла маску, и все увидели там солистку коллектива Go_A Екатерину Павленко.
"Я очень обрадовалась, когда мне поступило предложение спрятаться под маской, ведь это любимое шоу основателя группы Go_A Тараса Шевченко. Его жена просто фанатеет от "Маски", поэтому мне очень интересно посмотреть на ее реакцию. Она еще в прошлом году спрашивала у меня, участвую ли я, потому что у нее были определенные подозрения", - призналась певица.
"Костюм у меня был комфортный, только надо было научиться держать равновесие с этой объемной чашкой на голове. Но мне кажется, что я справилась. Даже через эту бахрому на лице все было видно, и я с интересом смотрела на то, что происходило в зале и среди звездных детективов. На самом деле очень прикольно наблюдать за людьми, когда они даже не подозревают, что ты их видишь", - сказала Екатерина.
Екатерина Павленко на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Кстати, в конце выпуска зрители в зале должны были выбрать героя, который попадет в полуфинал проекта.
Так, к Мухомору, Скандалу, Тигру, Работу и Жирафе присоединился рокер Котик, а вся страна узнала имя звезды под маской романтической Гориллы.
Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Ее, кстати, эксперты прозвали лучшей вокалисткой проекта.
"Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки", - обратилась звездный детектив Полякова к зрителям в зале.
"Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?" - возмутилась она.
Но не только Полякова - шокированы были все! Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.
Олег Винник (фото: канал "Украина")
"Олег Винник раньше говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот - я точно ухожу из "Маски"! Все!" - заявила возмущенная звезда в эфире проекта.
Однако все же зрители сделали свой выбор и в восьмом выпуске была демаскирована горилла, в костюме которой пряталась известная певица TAYANNA.
TAYANNA в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")
Пока неизвестно, вернется ли звездный детектив на свое кресло в "Маске"...
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