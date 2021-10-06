Насте Приходько предложили сменить гражданство

Такое необычное предложение артистке прозвучало в одном из последних выпусков талант-шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Так, в эфире Шломо Низин, приехавший на популярное шоу из Израиля, очаровал всех невероятным исполнением романтической песни Фрэнка Синатры "I Love You Baby".

Под это выступление многие судьи начали танцевать в паре - Елена Гребенюк с Амадором Лопесом, Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, а Наталья Могилевская со Славой Деминым.

Тронула эта песня и Приходько, поэтому популярный блогер Олег Машуковский пригласил ее на танец.

"Ты молодец! Покорил, покорил Анастасию", - заявила Приходько в эфире.

Их совместный танец стал настоящим сюрпризом для зрителей, ведь еще пару недель назад они публично выясняли отношения, а сейчас очень мило общаются и даже обнимаются.

Настя Приходько и Олег Машуковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Я еврей. Израильское гражданство не хочешь?" - поинтересовался Машуковский у своей партнерши.

После чего та решила уточнить: "А как?"

"Я еще не женат", - ответил он, рассмешив певицу.

Конечно, это была лишь шутка, ведь Анастасия давно в браке и воспитывает троих детей. Но похоже, что вражда между судьями шоу "Співають всі!" действительно позади.