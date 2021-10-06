ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Насте Приходько предложили сменить гражданство

Новина українською →
Среда 06 октября 2021 16:21
Насте Приходько предложили сменить гражданство Настя Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Популярной украинской певице Анастасии Приходько предложили сменить гражданство.

Такое необычное предложение артистке прозвучало в одном из последних выпусков талант-шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Так, в эфире Шломо Низин, приехавший на популярное шоу из Израиля, очаровал всех невероятным исполнением романтической песни Фрэнка Синатры "I Love You Baby".

Под это выступление многие судьи начали танцевать в паре - Елена Гребенюк с Амадором Лопесом, Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, а Наталья Могилевская со Славой Деминым.

Тронула эта песня и Приходько, поэтому популярный блогер Олег Машуковский пригласил ее на танец.

"Ты молодец! Покорил, покорил Анастасию", - заявила Приходько в эфире.

Их совместный танец стал настоящим сюрпризом для зрителей, ведь еще пару недель назад они публично выясняли отношения, а сейчас очень мило общаются и даже обнимаются.

Насте Приходько предложили сменить гражданство

Насте Приходько предложили сменить гражданство

Настя Приходько и Олег Машуковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Я еврей. Израильское гражданство не хочешь?" - поинтересовался Машуковский у своей партнерши.

После чего та решила уточнить: "А как?"

"Я еще не женат", - ответил он, рассмешив певицу.

Конечно, это была лишь шутка, ведь Анастасия давно в браке и воспитывает троих детей. Но похоже, что вражда между судьями шоу "Співають всі!" действительно позади.

Напомним, недавно Настя Приходько поссорилась с известной ведущей.

Читайте LITE в Google News
Анастасия Приходько
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Гороскоп Таро на октябрь 2021: каким знакам Зодиака безумно повезет, а кого ждут трудности
Гороскоп Таро на октябрь 2021: каким знакам Зодиака безумно повезет, а кого ждут трудности