ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 15:30
Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото) Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских умеет удивлять своими оригинальными и горячими нарядами и ярким макияжем.

И именно такой - соблазнительной - певицу снова увидят зрители нового выпуска шоу "Маска", который выйдет в эфире канала "Украина" 4 декабря в 21:00.

В эфире звездный детектив "Маски" продемонстрирует трендовый микс стилей: атласное голубое платье с глубоким декольте певица дополнила зеленым оверсайз-жакетом, накинутым лишь на одно плечо.

Завершают этот стильный образ массивные аксессуары - черно-белые браслет и серьги.

Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)

Настя Каменских в новом выпуске шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"Я уже была и конфеткой, и черной малиной, а в эту субботу, кажется, кто-то наколдовал, потому что у меня только половина жакета. Поэтому с одной стороны я - строгий детектив, а с другой - NK", - прокомментировала свой новый образ Каменских.

Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)

Настя Каменских в новом выпуске шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Необычайно яркий в Насте и макияж глаз в синих тонах, и не менее оригинальная прическа - высокая гулька с выпущенными прядями.

Как пройдет новый выпуск "Маски"?

В новом выпуске гипершоу сойдется восьмерка сильнейших участников.

Известно, что будут интриговать зрителей противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот, романтичная Горилла и ироничное Порося.

Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)Настя Каменских в атласном платье очаровала глубоким декольте (фото)

Участники нового эфира шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Ранее Каменских показала себя 18-летнюю в бикини.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ливни, снег и местами морозы до -13: в Украине сильно испортится погода
Ливни, снег и местами морозы до -13: в Украине сильно испортится погода