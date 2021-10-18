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Остапчук рассказал, после чего отмывался несколько дней

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 20:32
Остапчук рассказал, после чего отмывался несколько дней Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

23 октября в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера 2 сезона шоу "Маска". В каждом эфире его ведущий Владимир Остапчук, как и в предыдущем сезоне, будет удивлять зрителей яркими перевоплощениями, которые даются ему очень непросто.

На съемочной площадке Владимир рассказал, сколько часов тратят на создание одного образа и почему жене порой приходится общаться с ним через помощника.

В частности Остапчук признается, что самым сложным образом в первом сезоне стала Донна Роза из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя", для которого ведущему накладывали специальный пластический грим.

"Это очень кропотливая работа, которая занимает около 4-5 часов. Грубо говоря, тебе приклеивают на лицо силиконовую форму, которую предварительно выпекают. В таком виде под софитами находиться ужасно жарко, кожа потеет, это все начинает съезжать, сползать и скатываться. Но самое сложное - все это потом отмыть. В итоге это дело растягивается на несколько дней", - поделился секретами создания своих образов ведущий.

Остапчук рассказал, после чего отмывался несколько дней

Владимир Остапчук в образе Донны Розы (фото: пресс-служба канала "Украина")

Несмотря на трудности, Владимир обожает эти перевоплощения и знает, как они веселят зрителей.

Уже несколько месяцев он живет в режиме нон-стоп, совмещая съемки нового сезона шоу "Маска", создание собственного фильма и строительство дома под Киевом. Как ему удается все это совмещать?

"Никак", - откровенно признается Остапчук.

"Вы бы видели мои графики! Жена звонит моему помощнику, чтобы узнать, когда у меня будет свободный день. Все горит, но я уже давно привык жить в таком ритме. Это такой кураж, который сильно заряжает и мотивирует делать еще больше", - добавил шоумен.

Остапчук рассказал, после чего отмывался несколько дней

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, на днях Остапчук с женой рассекретили имя будущего ребенка.

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