ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 16:11
Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу Фото: Владимир Остапчук вел первый сезон "Маски" (instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Владимир Остапчук после гранд-финала шоу "Маска" 10 апреля, набил первую в своей жизни татуировку, которую посвятил... популярному проекту, ведущим которого он и был.

Об этом сам шоумен рассказал в специальном выпуске шоу на канале "Украина", продемонстрировав тату на груди.

"Я признался в любви гипершоу оригинальным образом - набил себе тату. Прямо на груди - вот такая любовь к нашему феерическому шоу! Это первая в моей жизни татуировка, и появилась она именно благодаря этому проекту. "Маска", я тебя люблю!" - прокомментировал Остапчук.

Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу

Остапчук сделал тату (кадр из видео)

Останется ли навсегда эта татуировка на теле ведущего, зрители узнают уже во втором сезоне гипершоу.

Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу

Остапчук сделал тату в честь "Маски" (кадр из видео)

Кстати, первый сезон "Маски" уже вошел в историю, став лучшей и самой рейтинговой развлекательной программой с начала года на украинском ТВ - охват всех выпусков шоу в эфире канала "Украина" превысил 14 млн зрителей.

Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу

"Маска" стала самым успешным ТВ-шоу

Добавим, что Украина стала 30-й страной, которая адаптировала всемирно известный формат The Masked Singer. Творческая команда шоу внесла в украинскую адаптацию много уникальных решений, которых еще не видела ни одна страна.

Украинская "Маска" состояла из рекордных 12 эпизодов, для которых были созданы 22 уникальных костюма, дизайн, ни одного из которых не повторялся с костюмами никакой другой страны. В частности, появились уникальные украинские персонажи - Буряк, Мольфар, Коза и Крапанка. Для украинской адаптации была разработана совершенно новая, инновационная сцена с невероятными масками-экранами и 3D-эффектами.

Кроме того, впервые ведущий шоу менял свой образ в каждом эпизоде, благодаря чему зрители увидели Остапчука в различных ипостасях - от Терминатора до принцесы Эльзы.

Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоуОстапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу

Владимир Остапчук в разных образах на "Маске" (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Ранее мы писали, что Злата Огневич высказалась о победе в шоу "Маска".

Также недавно Анастасия Приходько призналась, почему скрывала третью беременность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу Владимир Остапчук
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Голубовская рассказала, кому нельзя вакцинироваться AstraZeneca
Голубовская рассказала, кому нельзя вакцинироваться AstraZeneca