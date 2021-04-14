Остапчук впервые набил тату: признался в любви самому популярному ТВ-шоу

Владимир Остапчук после гранд-финала шоу "Маска" 10 апреля , набил первую в своей жизни татуировку, которую посвятил... популярному проекту, ведущим которого он и был.

Об этом сам шоумен рассказал в специальном выпуске шоу на канале "Украина", продемонстрировав тату на груди.

"Я признался в любви гипершоу оригинальным образом - набил себе тату. Прямо на груди - вот такая любовь к нашему феерическому шоу! Это первая в моей жизни татуировка, и появилась она именно благодаря этому проекту. "Маска", я тебя люблю!" - прокомментировал Остапчук.

Остапчук сделал тату (кадр из видео)

Останется ли навсегда эта татуировка на теле ведущего, зрители узнают уже во втором сезоне гипершоу.

Остапчук сделал тату в честь "Маски" (кадр из видео)

Кстати, первый сезон "Маски" уже вошел в историю, став лучшей и самой рейтинговой развлекательной программой с начала года на украинском ТВ - охват всех выпусков шоу в эфире канала "Украина" превысил 14 млн зрителей.

"Маска" стала самым успешным ТВ-шоу

Добавим, что Украина стала 30-й страной, которая адаптировала всемирно известный формат The Masked Singer. Творческая команда шоу внесла в украинскую адаптацию много уникальных решений, которых еще не видела ни одна страна.

Украинская "Маска" состояла из рекордных 12 эпизодов, для которых были созданы 22 уникальных костюма, дизайн, ни одного из которых не повторялся с костюмами никакой другой страны. В частности, появились уникальные украинские персонажи - Буряк, Мольфар, Коза и Крапанка. Для украинской адаптации была разработана совершенно новая, инновационная сцена с невероятными масками-экранами и 3D-эффектами.

Кроме того, впервые ведущий шоу менял свой образ в каждом эпизоде, благодаря чему зрители увидели Остапчука в различных ипостасях - от Терминатора до принцесы Эльзы.

Владимир Остапчук в разных образах на "Маске" (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)