Самые горячие украинские мужчины десятилетия: судьба и фото всех Холостяков

В скором времени на телеэкранах страны в новом сезоне Холостяка сердца украинок будет покорять харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Самый ли он горячий украинский холостяк? Мы решили рассказать, как сложились судьбы холостяков предыдущих сезонов, а также показать фото самых горячих украинских мужчин за прошедшее десятилетие.

Максим Чмерковский стал первым участником шоу "Холостяк" в Украине. В финале проекта (а это было, на минутку, в 2011 году) Максим выбрал Александру Шульгину. Отношения пары длились меньше месяца. Затем Чмерковский переехал в США, где женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд. Сейчас супруги воспитывают маленького сына.

Максим Чмерковский на шоу Холостяк (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Максим Чмерковский с семьей в 2020 году (фото: instagram.com/maksimc)

В 2012 украинских девушек покорял настоящий принц Фрэнсис Романов, приглашенный из Британии. В финале реалити герой выбрал простую девушку Елену из города Запорожье, с которой потом женился. Правда, через полгода они все-таки расстались, а принц вернулся на родину.

Фрэнсис Романов на шоу Холостяк 2 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Андрей Искорнев оказался третьим и самым скандальным украинским холостяком. Пластический хирург и владелец нескольких клиник пластической хирургии в Украине до последнего держал интригу. От него на проекте забеременела одна из участниц, но выбрал в конце он другую девушку. Последняя с ним рассталась после того, как узнала о несчастном случае: забеременевшая Яна Станишевская потеряла ребенка. Впоследствии Искорнев вступил в отношения с еще одной из экс-участниц проекта.

Андрей Искорнев на шоу Холостяк 3 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Константин Евтушенко свое сердце в четвертом сезоне шоу Холостяк отдал Анне Селюковой, с которой был недолго. После шоу Евтушенко признался, что во время съемок встречался с украинской спортсменкой Натальей Добрынской, с которой вскоре женился и которая ему родила сына.

Константин Евтушенко на шоу Холостяк 4 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Футболист Сергей Мельник сразу запал в глаза всем участницам, однако полюбил девушку он по имени Марина, с которой встречался в течение нескольких месяцев.

Сергей Мельник на шоу Холостяк 5 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Иракли Макацария стал главным героем шестого Холостяка, где в финале выбрал 22-летнюю студентку Алену Лесик. Пара была вместе девять месяцев. По словам победительницы, они расстались, поскольку Иракли перестал ею интересоваться.

Иракли Макацария на шоу Холостяк 6 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Дмитрий Черкасов в 7 Холостяке влюбился в Лиду Немченко, которая впоследствии разбила сердце 30-летнего пловца. Несмотря на несчастную любовь, Дмитрий все же нашел свою половинку. Избранницей шестого Холостяка стала таинственная блондинка. Пара уже поженилась и ждет первенца.

Дмитрий Черкасов на шоу Холостяк 7 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

В 8 сезоне сердце загадочного певца Рождена Ануси "украла" 21-летняя Иванна. Однако сразу после окончания проекта пара разорвала отношения.

Рожден Ануси на шоу Холостяк 8 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

Главным героем 9 сезона "Холостяка" стал сексуальный мужчина - 31-летний ведущий Никита Добрынин. В финале проекта он остановил свой выбор на Дарье Квитковой, которой вскоре сделал предложение стать его женой.

Никита Добрынин на шоу Холостяк 9 (фото:instagram.com/nikitadobrynin)

В 10 сезоне главным героем шоу стал 34-летний пилот, владелец авиашколы Максим Михайлюк. Холостяк уже нашел новую девушку после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой.

Максим Михайлюк на шоу Холостяк 10 (фото: пресс-служба шоу Холостяк)

В реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова Михаила Заливако, которы стал новым героем популярного романтического проекта.

Холостяк 11: Михаил Заливако стал новым героем реалити (фото: пресс-служба СТБ)

Ранее мы писали о том, как сложились отношения Мишиной и Эллерта после проекта "Холостячка".

Отметим также, что выбор Ксении Мишиной вызвал много пересудов и волну хейта, на которую недавно ответил Александр Эллерт, победитель шоу "Холостячка".