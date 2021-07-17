Шоу "Маскарад" возвращается: кто стал новым ведущим и чем удивит второй сезон

Шоу "Маскарад" второй сезон уже обзавелось новым ведущим, и хотя организаторы грандиозного проекта пока не называют дату старта, уже сейчас стали известны некоторые секреты грядущей яркой звездной "угадайки", и к чему можно готовиться зрителям.

Так, в прямом эфире инфотейнмент-шоу "Твой день" на канале "1+1" выяснилось имя нового ведущего - им стал Тимур Мирошниченко.

Коллеги по площадке Владимир Рабчун и Стася Ровинская поздравили своего коллегу с новой ролью ярким тортом.

Новым ведущим шоу "Маскарад" во втором сезоне стал Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/maskarad_1plus1/)

Сам Мирошниченко признался, что воспринимает шоу как настоящий праздник, во время которого "не хочется думать ни о чем, кроме как разгадывать, кто скрывается под образами".

"Зрителей ожидают яркие постановки от звезд, скрытых за фантастическими костюмами. Шоу удивит даже самого требовательного зрителя, и я с нетерпением жду, когда "Маскарад" увидит вся страна", - добавил новый ведущий.

Тимур Мирошниченко высказался о грядущем втором сезоне проекта "Маскарад" (фото: instagram.com/maskarad_1plus1/)

В шоу "Маскарад", который является адаптацией румынского формата "Mysteries in the spotlight", очень известные украинцы будут переодеваться в костюмы фантастических персонажей, и демонстрировать различные скрытые таланты: танцы, вокал, акробатика, иллюзионизм и многое другое. А двум звездным командам нужно будет отгадать, кто из звезд шоу-бизнеса, спорта, юмора, кино и телевидения скрывается за невероятными образами.

По правилам проекта, победу одержит та звездная команда, которая отгадает наибольшее количество знаменитостей, скрытых за образами героев, и заработает наибольшее количество баллов.

Нужно сказать, что организаторы пока сохраняют в тайне, кто войдет в звездные команды... но точно известно, что зрителей ждет обновление в их составе.

Зрителям готовят ряд сюрпризов во втором сезоне шоу "Маскарад" (фото: instagram.com/maskarad_1plus1/)

За право первыми открыть звезду, команды будут соревноваться в конкурсе "Липсинк батл", а зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучшей.

По словам руководителя Big Entertainment Shows Владимира Завадюка, второй сезон шоу "Маскарад" приготовил множество сюрпризов для зрителей.

"На сцене звезды откроют удивительный мир фантастических героев. Они будут не только петь, но и удивлять фокусами, опасными трюками, зажигательными танцами и другими способностями. Артисты будут скрываться за образами культовых персонажей. Такими страна их еще не видела", - заинтриговал он.

Режиссеры второго сезона "Маскарад": Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко. Они уже известны по работе над проектами "Танцы со звездами", "Голос країни", "Липсинк батл" и номером для легендарной Pink на Brit Awards.