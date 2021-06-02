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Співають всі: стали известны новые детали грандиозного талант-шоу

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 17:40
Співають всі: стали известны новые детали грандиозного талант-шоу Фото: украинцам покажут уникальное шоу талантов (facebook.com/alltogethernow)
Автор: Lite

Уже скоро украинцы смогут увидеть уникальное музыкальное талант-шоу "Співають всі". Это адаптация грандиозного проекта по всемирно известному формату All Together Now.

Как будет проходить новое шоу от канала "Украина", кто будет в жюри проекта и как принять участие в "Співають всі" - читайте в нашем материале ниже.

Что известно об этом ТВ-проекте

"Співають всі" уже называют "самым народным вокальным шоу", ведь впервые в истории украинского ТВ талант участников будет оценивать целая сотня экспертов.

На грандиозную сцену будут выходить представители разных музыкальных направлений - профессионалы и любители, взрослые и дети - чтобы поразить своими певческими умениями как можно больше членов жюри.

"Это грандиозный проект, который поражает своими масштабами. Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу сто! А возглавит это уникальное жюри легенда украинского шоу-бизнеса", - говорят организаторы.

Как будет проходить шоу

В каждом выпуске перед жюри предстанут 12 участников. Их задача - исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. Участник может набрать от 0 до 100 баллов.

В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Как стать участником "Співають всі"?

Сейчас продолжается кастинг вокалистов. Для участия в шоу не обязательно быть профессиональным певцом или иметь опыт выступлений на сцене. Петь конкурсанты могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Правда, участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.

Интересно знать

  • Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году.
  • За короткое время шоу получило популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие.
  • Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

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